स्टडी अलर्ट: ऑनलाइन बीमारी सर्च की आदत बन रही भारी, हर पांचवां युवा साइबरकॉन्ड्रिया का शिकार

Cyberchondria: सिरदर्द हुआ नहीं कि हम अक्सर गूगल या एआई पर सर्च कर लेते हैं- 'सिरदर्द के कारण'। कुछ लोग इस बारे में बहुत ज्यादा सर्च करने और गहराई में पढ़ने लगे हैं, इससे उनके मन में शंका घर कर रही है कि उन्हें कहीं कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हुई? यह आदत साइबरकॉन्ड्रिया बन चुकी हैं। नागपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के चिकित्सकों की टीम ने ताजा अध्ययन में बताया कि 'साइबरकॉन्ड्रिया' हर पांचवे युवा को अपनी पकड़ में ले चुका है। कोविड महामारी के बाद यह समस्या बढ़ी है।