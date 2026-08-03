बैक्टीरिया से हो सकते हैं सिर की त्वचा पर दाने! Mayo Clinic, Cleveland Clinic और NCBI से जानें

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Folliculitis Causes: सिर या शरीर के किसी हिस्से की त्वचा में कभी-कभी खुजली या दाने होना आम बात है, लेकिन अगर यह समस्या बार-बार हो या ठीक न हो, तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। कई बार यह सामान्य इरिटेशन या डैंड्रफ की वजह से होती है, जबकि कुछ मामलों में यह हेयर फॉलिकल्स (बालों की जड़ों) में होने वाले बैक्टीरियल या फंगल इंफेक्शन, जिसे फोलिकुलिटिस (Folliculitis) कहा जाता है, का संकेत हो सकती है।
अगर स्कैल्प या त्वचा पर लंबे समय तक खुजली बनी रहे, लाल दाने या फुंसियां हों, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं कि यह समस्या क्यों होती है और इससे राहत पाने के लिए क्या करना चाहिए।
Mayo Clinic और नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन (NCBI) के अनुसार, स्कैल्प फॉलिकुलाइटिस का सबसे आम कारण Staphylococcus aureus बैक्टीरिया का संक्रमण होता है, जो बालों की जड़ों में पहुंचकर सूजन और दाने पैदा कर सकता है।
Cleveland Clinic के अनुसार, कुछ मामलों में फंगल संक्रमण भी हेयर फॉलिकल्स को प्रभावित कर सकता है, जिससे खुजली, लालिमा और दाने होने लगते हैं।
Harvard Health के मुताबिक, ज्यादा पसीना आना, स्कैल्प का अत्यधिक ऑयली होना या लंबे समय तक हेलमेट या टोपी पहनना हेयर फॉलिकल्स में जलन और संक्रमण का खतरा बढ़ा सकता है।
कुछ हेयर ऑयल, जेल, वैक्स और अन्य स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स बालों की जड़ों को ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे फॉलिकुलाइटिस की संभावना बढ़ सकती है।
जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है या जिन्हें डायबिटीज जैसी स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, उनमें फॉलिकुलाइटिस होने का खतरा अधिक हो सकता है।
Mayo Clinic और Cleveland Clinic के अनुसार, इस समस्या में निम्नलिखित लक्षण दिखाई दे सकते हैं।
यदि सिर या त्वचा की खुजली, दाने या फुंसियां कई दिनों तक बनी रहें, बार-बार लौट आएं, या इनके साथ तेज दर्द, मवाद, लाल चकत्ते या बाल झड़ने की समस्या दिखाई दे, तो तुरंत त्वचा रोग विशेषज्ञ (Dermatologist) से सलाह लेनी चाहिए।
डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से है। यह किसी भी प्रकार से डॉक्टर की सलाह या उपचार का विकल्प नहीं है।
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