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बैक्टीरिया से हो सकते हैं सिर की त्वचा पर दाने! Mayo Clinic, Cleveland Clinic और NCBI से जानें

Scalp Folliculitis Treatment: फॉलिकुलाइटिस बालों की जड़ों में होने वाला संक्रमण है, जो स्कैल्प समेत शरीर के अन्य हिस्सों को भी प्रभावित कर सकता है। आइए Mayo Clinic, Cleveland Clinic ,Harvard Health और NCBI के अनुसार जानते हैं कि इसके कारण, लक्षण और इलाज क्या हैं।
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भारत

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Priyambada yadav

Aug 03, 2026

Scalp Folliculitis Symptoms, Scalp Folliculitis Causes

Folliculitis (representative image) image credit chatgpt

Folliculitis Causes: सिर या शरीर के किसी हिस्से की त्वचा में कभी-कभी खुजली या दाने होना आम बात है, लेकिन अगर यह समस्या बार-बार हो या ठीक न हो, तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। कई बार यह सामान्य इरिटेशन या डैंड्रफ की वजह से होती है, जबकि कुछ मामलों में यह हेयर फॉलिकल्स (बालों की जड़ों) में होने वाले बैक्टीरियल या फंगल इंफेक्शन, जिसे फोलिकुलिटिस (Folliculitis) कहा जाता है, का संकेत हो सकती है।

अगर स्कैल्प या त्वचा पर लंबे समय तक खुजली बनी रहे, लाल दाने या फुंसियां हों, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं कि यह समस्या क्यों होती है और इससे राहत पाने के लिए क्या करना चाहिए।

स्कैल्प फॉलिकुलाइटिस क्यों होता है?

बैक्टीरियल संक्रमण

Mayo Clinic और नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन (NCBI) के अनुसार, स्कैल्प फॉलिकुलाइटिस का सबसे आम कारण Staphylococcus aureus बैक्टीरिया का संक्रमण होता है, जो बालों की जड़ों में पहुंचकर सूजन और दाने पैदा कर सकता है।

फंगल इंफेक्शन

Cleveland Clinic के अनुसार, कुछ मामलों में फंगल संक्रमण भी हेयर फॉलिकल्स को प्रभावित कर सकता है, जिससे खुजली, लालिमा और दाने होने लगते हैं।

ज्यादा पसीना और ऑयली स्कैल्प

Harvard Health के मुताबिक, ज्यादा पसीना आना, स्कैल्प का अत्यधिक ऑयली होना या लंबे समय तक हेलमेट या टोपी पहनना हेयर फॉलिकल्स में जलन और संक्रमण का खतरा बढ़ा सकता है।

हेयर प्रोडक्ट्स का असर

कुछ हेयर ऑयल, जेल, वैक्स और अन्य स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स बालों की जड़ों को ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे फॉलिकुलाइटिस की संभावना बढ़ सकती है।

कमजोर इम्यून सिस्टम

जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है या जिन्हें डायबिटीज जैसी स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, उनमें फॉलिकुलाइटिस होने का खतरा अधिक हो सकता है।

स्कैल्प फॉलिकुलाइटिस के लक्षण क्या हैं?

Mayo Clinic और Cleveland Clinic के अनुसार, इस समस्या में निम्नलिखित लक्षण दिखाई दे सकते हैं।

  • सिर में लगातार खुजली होना।
  • बालों की जड़ों के आसपास छोटे लाल या सफेद दाने निकलना।
  • दानों में पस भर जाना।
  • स्कैल्प में दर्द या जलन महसूस होना।
  • दानों पर पपड़ी बनना।
  • गंभीर मामलों में बाल झड़ने की समस्या होना।

फोलिकुलिटिस और स्कैल्प खुजली से राहत कैसे पाएं?

  • हार्वर्ड हेल्थ पब्लिशिंग और एनसीबीआई के अनुसार, फोलिकुलिटिस या स्कैल्प इंफेक्शन से निपटने के लिए प्रभावित हिस्से को साफ रखना और उचित स्वच्छता बनाए रखना जरूरी है।
  • हल्के एंटीबैक्टीरियल या मेडिकेटेड क्लींजर से स्कैल्प या त्वचा को नियमित रूप से धोना चाहिए।
  • हल्के गर्म पानी के सेक (Warm Compress) से सूजन और दर्द में राहत मिल सकती है।
  • दानों को खुद से फोड़ना या खरोंचना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे इंफेक्शन और ज्यादा फैल सकता है।
  • यदि इंफेक्शन गंभीर है या ठीक नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह से एंटीबायोटिक क्रीम, ओरल दवाइयां या एंटीफंगल शैंपू का इस्तेमाल किया जा सकता है।

डॉक्टर से कब संपर्क करें?

यदि सिर या त्वचा की खुजली, दाने या फुंसियां कई दिनों तक बनी रहें, बार-बार लौट आएं, या इनके साथ तेज दर्द, मवाद, लाल चकत्ते या बाल झड़ने की समस्या दिखाई दे, तो तुरंत त्वचा रोग विशेषज्ञ (Dermatologist) से सलाह लेनी चाहिए।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से है। यह किसी भी प्रकार से डॉक्टर की सलाह या उपचार का विकल्प नहीं है। 

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Updated on:

03 Aug 2026 12:31 pm

Published on:

03 Aug 2026 12:30 pm

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