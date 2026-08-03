बैक्टीरिया से हो सकते हैं सिर की त्वचा पर दाने! Mayo Clinic, Cleveland Clinic और NCBI से जानें

Folliculitis Causes: सिर या शरीर के किसी हिस्से की त्वचा में कभी-कभी खुजली या दाने होना आम बात है, लेकिन अगर यह समस्या बार-बार हो या ठीक न हो, तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। कई बार यह सामान्य इरिटेशन या डैंड्रफ की वजह से होती है, जबकि कुछ मामलों में यह हेयर फॉलिकल्स (बालों की जड़ों) में होने वाले बैक्टीरियल या फंगल इंफेक्शन, जिसे फोलिकुलिटिस (Folliculitis) कहा जाता है, का संकेत हो सकती है।