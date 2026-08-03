3 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

स्वास्थ्य

Morning Dizziness Causes: सुबह उठते ही चक्कर आना सामान्य नहीं, WebMD और Healthline ने बताए इसके 7 बड़े कारण

Morning Dizziness: क्या आपको भी सुबह उठते ही सिर चकराने या चक्कर आने की समस्या होती है? वेबएमडी और हेल्थलाइन के अनुसार यह डिहाइड्रेशन, बीपी या हॉर्मोनल बदलाव का संकेत हो सकता है। जानें इसके 7 बड़े कारण और बचाव के उपाय।
3 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Aug 03, 2026

Morning Dizziness Causes,Waking Up Dizzy Reasons,Dizziness After Getting Out of Bed,

सुबह उठते ही चक्कर आने की एक बड़ी वजह शरीर में पानी की कमी भी (डिहाइड्रेशन) हो सकती है।- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)

Morning Dizziness Prevention: क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि सुबह जैसे ही आपकी आंख खुली या आप बिस्तर से उठकर खड़े हुए, तो अचानक पूरा कमरा घूमता हुआ महसूस हुआ? सुबह-सुबह चक्कर आना कभी-कभी तो सामान्य हो सकता है, लेकिन अगर यह रोज की बात बन जाए तो इसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। हेल्थलाइन के अनुसार, सुबह उठते ही चक्कर आने की एक बड़ी वजह शरीर में पानी की कमी (डिहाइड्रेशन) हो सकती है। जैसे कि अगर आपने रात को सोने से पहले शराब पी है, तो सुबह उठते-उठते शरीर में पानी का लेवल बहुत गिर जाता है और सिर चकराने लगता है। आइए जानते हैं कि इसके पीछे के 7 बड़े कारण क्या हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है।

1. अचानक बिस्तर से उठकर खड़े होना (आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन)

रात भर लेटने के बाद जब हम एकदम से झटके से उठकर खड़े हो जाते हैं, तो हमारे शरीर का सारा खून तेजी से पैरों की तरफ जाने लगता है। इससे कुछ सेकेंड के लिए दिमाग तक खून का बहाव थोड़ा कम हो जाता है और ब्लड प्रेशर अचानक गिर जाता है। इसी वजह से आंख खुलते ही या अचानक खड़े होते ही सिर घूमने लगता है या आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है।

2. शरीर में पानी की कमी (डिहाइड्रेशन)

हेल्थलाइन के अनुसार, सुबह चक्कर आने का सबसे आम और सीधा कारण है डिहाइड्रेशन। हम रात में लगभग 7 से 8 घंटे सोते हैं और इस दौरान पानी नहीं पीते। अगर आपने सोने से पहले भी पर्याप्त पानी नहीं पिया है, या रात में बहुत पसीना आया है, तो शरीर में तरल पदार्थों (फ्लूइड्स) की कमी हो जाती है। पानी कम होने से ब्लड प्रेशर प्रभावित होता है और सुबह उठते ही सिर चकराने लगता है।

3. ब्लड शुगर का कम होना (हाइपोग्लाइसीमिया)

अगर सुबह उठते ही चक्कर आने के साथ-साथ शरीर में कपकपी, पसीना आना या घबराहट महसूस हो, तो इसका कारण ब्लड शुगर का कम होना हो सकता है। रात भर बिना कुछ खाए-पिए रहने से शरीर में ग्लूकोज का स्तर गिर जाता है। खास तौर पर डायबिटीज (शुगर) के मरीजों में, जो इंसुलिन या दवाएं लेते हैं, सुबह-सुबह शुगर का लेवल घटने का खतरा ज्यादा रहता है।

4. कान के अंदरूनी हिस्से की समस्या (वर्टीगो)

हमारे कान का अंदरूनी हिस्सा केवल सुनने का काम नहीं करता, बल्कि शरीर का बैलेंस (संतुलन) बनाए रखने में भी मदद करता है। यदि कान के अंदर कोई इन्फेक्शन हो या फिर अंदरूनी तरल पदार्थ का संतुलन बिगड़ जाए, तो उठते ही 'वर्टीगो' की शिकायत हो सकती है। इसमें इंसान को लगता है कि उसके आसपास का पूरा कमरा या छत तेजी से गोल-गोल घूम रही है।

5. स्लीप एप्निया (नींद के दौरान सांस रुकना)

वेबएमडी के अनुसार, स्लीप एप्निया नींद से जुड़ी एक ऐसी बीमारी है जिसमें सोते समय बार-बार इंसान की सांस कुछ सेकेंड के लिए रुक जाती है। इस वजह से शरीर और दिमाग तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। ऑक्सीजन का स्तर कम होने और नींद पूरी न होने के कारण जब व्यक्ति सुबह सोकर उठता है, तो उसे भारीपन, सिरदर्द और चक्कर आने जैसी समस्या महसूस होती है।

6. दवाओं का साइड इफेक्ट

अगर आप किसी बीमारी के लिए रोज दवाएं खाते हैं, तो हो सकता है कि वही दवाएं सुबह के चक्कर की वजह हों। ब्लड प्रेशर की दवाएं, डिप्रेशन (अवसाद) की गोलियां, नींद की दवाएं या दर्द निवारक दवाएं शरीर के सिस्टम पर असर डालती हैं। रात में ली गई दवाओं का असर सुबह उठते समय सिर घूमने या सुस्ती के रूप में सामने आ सकता है।

7. दिल से जुड़ी बीमारियां (हार्ट फेलियर या अनियंत्रित बीपी)

अगर दिल सही तरीके से पूरे शरीर में खून को पंप नहीं कर पा रहा है, तो लेटने के बाद उठने पर शरीर बीपी में आने वाले बदलावों को संभाल नहीं पाता। इसके अलावा, जिन लोगों को अक्सर हाई बीपी या लो बीपी की समस्या रहती है, उन्हें भी सुबह उठते ही सिर चकराने या संतुलन बिगड़ने की शिकायत हो सकती है।

सुबह के चक्कर से बचने के लिए क्या करें?

अगर आप सुबह-सुबह इस परेशानी से बचना चाहते हैं, तो अपनी दिनचर्या में ये छोटे-छोटे बदलाव करें;

  • सुबह आंख खुलते ही झटके से न उठें।
  • सोने से पहले और उठते ही पानी पीएं।
  • रात का खाना समय पर खाएं।
  • बिना सलाह दवा बंद न करें।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

Cancer Prevention: क्या कैंसर से बचा जा सकता है? Mayo Clinic ने बताए जोखिम घटाने के 7 आसान तरीके

ये भी पढ़ें
Cancer Prevention Tips,Mayo Clinic Cancer Prevention,,How to Reduce Cancer Risk,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

health news

Published on:

03 Aug 2026 09:00 am

Hindi News / Health / Morning Dizziness Causes: सुबह उठते ही चक्कर आना सामान्य नहीं, WebMD और Healthline ने बताए इसके 7 बड़े कारण

पत्रिका लाइव अपडेट

Datia Election Result 2026 Live : दतिया उपचुनाव में भाजपा-कांग्रेस के बीच, कांटे की टक्कर, देंखें अपडेट्स

Datia Election Result 2026 Live
दतिया

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Left Side Head Pain: सिर के लेफ्ट साइड में दर्द को न करें नजरअंदाज, हेल्थलाइन से जानें कब डॉक्टर के पास जाना है जरूरी

Left Side Head Pain Causes,Left Side Headache When to See Doctor,Left Side Head Pain Symptoms,
स्वास्थ्य

Stretch Marks: शरीर पर हो रहे स्ट्रेच मार्क्स हो सकते हैं कुशिंग सिंड्रोम के संकेत, मेयो क्लिनिक से जानें बचने के उपाय

Cushing Syndrome Stretch Marks,Cortisol Hormone Symptoms,Purple Stretch Marks Causes,
स्वास्थ्य

WHO से जानिए E-Cigarette के नुकसान, शरीर पर कैसे पड़ता है इसका असर 

E Cigarette Ke Nuksan, WHO E Cigarette Guidelines
स्वास्थ्य

Sore Throat: गले की खराश से परेशान हैं? NHS और Cleveland Clinic से जानें सेल्फ-केयर टिप्स

Gale Ki Kharash Ka Ilaj, Gale Mein Dard Ke Upay
स्वास्थ्य

बार-बार मुंह सूखना हो सकता है Xerostomia का संकेत, मेयो क्लिनिक से जानें इसके कारण और लक्षण

dry mouth causes and symptoms,Xerostomia causes mayo clinic,why is my mouth constantly dry,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.