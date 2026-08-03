Morning Dizziness Causes: सुबह उठते ही चक्कर आना सामान्य नहीं, WebMD और Healthline ने बताए इसके 7 बड़े कारण

Morning Dizziness Prevention: क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि सुबह जैसे ही आपकी आंख खुली या आप बिस्तर से उठकर खड़े हुए, तो अचानक पूरा कमरा घूमता हुआ महसूस हुआ? सुबह-सुबह चक्कर आना कभी-कभी तो सामान्य हो सकता है, लेकिन अगर यह रोज की बात बन जाए तो इसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। हेल्थलाइन के अनुसार, सुबह उठते ही चक्कर आने की एक बड़ी वजह शरीर में पानी की कमी (डिहाइड्रेशन) हो सकती है। जैसे कि अगर आपने रात को सोने से पहले शराब पी है, तो सुबह उठते-उठते शरीर में पानी का लेवल बहुत गिर जाता है और सिर चकराने लगता है। आइए जानते हैं कि इसके पीछे के 7 बड़े कारण क्या हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है।