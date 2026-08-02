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Sore Throat: गले की खराश से परेशान हैं? NHS और Cleveland Clinic से जानें सेल्फ-केयर टिप्स

Sore Throat Treatment: गले में खराश, दर्द और जलन की समस्या होने पर NHS और Cleveland Clinic के अनुसार आइए जानते हैं कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है और इससे राहत पाने के लिए कौन-से सेल्फ-केयर टिप्स अपनाने चाहिए।
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भारत

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Priyambada yadav

Aug 02, 2026

Gale Ki Kharash Ka Ilaj, Gale Mein Dard Ke Upay

Sore Throat (representative image) image credit gemini

Monsoon Sore Throat Care Tips: मानसून के मौसम में गले में खराश (Sore Throat) की समस्या काफी आम हो जाती है। मौसम में नमी बढ़ने, वायरल इंफेक्शन, एलर्जी और तापमान में बार-बार बदलाव की वजह से गले में दर्द, जलन और निगलने में परेशानी हो सकती है। हालांकि ज्यादातर मामलों में यह कुछ दिनों में अपने-आप ठीक हो जाती है, लेकिन सही सेल्फ-केयर अपनाने से जल्दी राहत मिल सकती है। आइए जानते हैं कि गले की खराश होने पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

गले की खराश से राहत पाने के लिए करें ये काम

गर्म या ठंडे तरल पदार्थ पिएं

Cleveland Clinic के अनुसार, गले की खराश में गर्म चाय, सूप या गर्म पानी आराम दे सकते हैं। वहीं कुछ लोगों को ठंडा पानी, आइस चिप्स या पॉप्सिकल्स से भी राहत मिलती है। यह गले की जलन और दर्द को कम करने में मदद कर सकते हैं।

नमक वाले गुनगुने पानी से गरारे करें

NHS के अनुसार, गुनगुने पानी में आधा चम्मच नमक मिलाकर गरारे करने से गले की सूजन और जलन कम हो सकती है। दिन में कई बार ऐसा करने से आराम मिल सकता है।

पर्याप्त पानी पिएं 

पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं ताकि शरीर में पानी की कमी न हो। अगर घर की हवा बहुत सूखी है, तो ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इससे गले का सूखापन कम होता है।

गले को आराम दें

Cleveland Clinic के अनुसार, अगर ज्यादा बोलने, चिल्लाने या लगातार आवाज का इस्तेमाल करने से गले में दर्द हुआ है, तो कुछ समय तक गले को आराम देना फायदेमंद हो सकता है।

मानसून में गले की खराश क्यों होती है?

Cleveland Clinic के अनुसार, गले में खराश सिर्फ वायरल इंफेक्शन की वजह से नहीं होती। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं।

  • वायरल इंफेक्शन जैसे सर्दी-जुकाम और फ्लू
  • बैक्टीरियल इंफेक्शन जैसे स्ट्रेप थ्रोट
  • एलर्जी और पोस्ट-नेजल ड्रिप
  • एसिड रिफ्लक्स (Acid Reflux)
  • मुंह खोलकर सोने या सूखी हवा के संपर्क में रहने से गले का सूखना

गले की खराश में किन चीजों से बचें?

NHS और Cleveland Clinic के अनुसार, अगर गले में दर्द है, तो कुछ आदतें परेशानी बढ़ा सकती हैं।

  • धूम्रपान और सेकेंड हैंड स्मोक से बचें।
  • बहुत गर्म, मसालेदार या गले को चुभने वाले खाद्य पदार्थ कम खाएं।
  • शरीर में पानी की कमी न होने दें।
  • पर्याप्त आराम करें ताकि शरीर संक्रमण से लड़ सके।

डॉक्टर से कब करें संपर्क?

NHS और Cleveland Clinic के अनुसार, अगर गले की खराश एक सप्ताह से अधिक समय तक बनी रहे या इसके साथ नीचे दिए गए लक्षण दिखाई दें, तो डॉक्टर से संपर्क करें।

  • तेज बुखार
  • सांस लेने या निगलने में कठिनाई
  • गले में बहुत तेज दर्द
  • गर्दन की लिम्फ नोड्स में सूजन
  • थूक या बलगम में खून
  • शरीर पर रैश या गले में असामान्य सूजन

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से है। यह डॉक्टर की सलाह या उपचार का विकल्प नहीं है। लंबे समय तक परेशानी बनी रहने पर चिकित्सक से संपर्क करें।

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Updated on:

02 Aug 2026 12:41 pm

Published on:

02 Aug 2026 12:40 pm

Hindi News / Health / Sore Throat: गले की खराश से परेशान हैं? NHS और Cleveland Clinic से जानें सेल्फ-केयर टिप्स

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