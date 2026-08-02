Sore Throat: गले की खराश से परेशान हैं? NHS और Cleveland Clinic से जानें सेल्फ-केयर टिप्स

Monsoon Sore Throat Care Tips: मानसून के मौसम में गले में खराश (Sore Throat) की समस्या काफी आम हो जाती है। मौसम में नमी बढ़ने, वायरल इंफेक्शन, एलर्जी और तापमान में बार-बार बदलाव की वजह से गले में दर्द, जलन और निगलने में परेशानी हो सकती है। हालांकि ज्यादातर मामलों में यह कुछ दिनों में अपने-आप ठीक हो जाती है, लेकिन सही सेल्फ-केयर अपनाने से जल्दी राहत मिल सकती है। आइए जानते हैं कि गले की खराश होने पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।