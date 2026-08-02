Sore Throat: गले की खराश से परेशान हैं? NHS और Cleveland Clinic से जानें सेल्फ-केयर टिप्स

Sore Throat (representative image) image credit gemini
Monsoon Sore Throat Care Tips: मानसून के मौसम में गले में खराश (Sore Throat) की समस्या काफी आम हो जाती है। मौसम में नमी बढ़ने, वायरल इंफेक्शन, एलर्जी और तापमान में बार-बार बदलाव की वजह से गले में दर्द, जलन और निगलने में परेशानी हो सकती है। हालांकि ज्यादातर मामलों में यह कुछ दिनों में अपने-आप ठीक हो जाती है, लेकिन सही सेल्फ-केयर अपनाने से जल्दी राहत मिल सकती है। आइए जानते हैं कि गले की खराश होने पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
Cleveland Clinic के अनुसार, गले की खराश में गर्म चाय, सूप या गर्म पानी आराम दे सकते हैं। वहीं कुछ लोगों को ठंडा पानी, आइस चिप्स या पॉप्सिकल्स से भी राहत मिलती है। यह गले की जलन और दर्द को कम करने में मदद कर सकते हैं।
NHS के अनुसार, गुनगुने पानी में आधा चम्मच नमक मिलाकर गरारे करने से गले की सूजन और जलन कम हो सकती है। दिन में कई बार ऐसा करने से आराम मिल सकता है।
पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं ताकि शरीर में पानी की कमी न हो। अगर घर की हवा बहुत सूखी है, तो ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इससे गले का सूखापन कम होता है।
Cleveland Clinic के अनुसार, अगर ज्यादा बोलने, चिल्लाने या लगातार आवाज का इस्तेमाल करने से गले में दर्द हुआ है, तो कुछ समय तक गले को आराम देना फायदेमंद हो सकता है।
Cleveland Clinic के अनुसार, गले में खराश सिर्फ वायरल इंफेक्शन की वजह से नहीं होती। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं।
NHS और Cleveland Clinic के अनुसार, अगर गले में दर्द है, तो कुछ आदतें परेशानी बढ़ा सकती हैं।
NHS और Cleveland Clinic के अनुसार, अगर गले की खराश एक सप्ताह से अधिक समय तक बनी रहे या इसके साथ नीचे दिए गए लक्षण दिखाई दें, तो डॉक्टर से संपर्क करें।
डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से है। यह डॉक्टर की सलाह या उपचार का विकल्प नहीं है। लंबे समय तक परेशानी बनी रहने पर चिकित्सक से संपर्क करें।
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