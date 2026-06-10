Runny Nose: नाक बहने के हो सकते हैं ये दस कारण

यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी नाक बह किस वजह से रही है। हर बीमारी के हिसाब से इसका टाइम अलग-अलग होता है। अगर नॉर्मल सर्दी-जुकाम हुआ है, तो नाक बहना या नाक बंद रहने की यह समस्या 10 से 14 दिन (करीब दो हफ्ते) तक खिंच सकती है। अगर आपको किसी चीज से एलर्जी है, तो नाक तब तक बहती रहेगी जब तक आप उस चीज के संपर्क में रहेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपको पेड़-पौधों के परागकणों (Pollens) से एलर्जी है, तो जब तक उनका मौसम रहेगा (जैसे वसंत या गर्मी के दिन), यह दिक्कत 6 हफ्ते (डेढ़ महीने) तक भी परेशान कर सकती है।