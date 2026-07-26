Skin Cancer: शरीर में बार-बार हो रही खुजली? Cleveland Clinic से जानिए कब हो सकता है कैंसर का शुरुआती संकेत

Skin Cancer (representative image) image credit chatgpt
Itchy Skin Cancer: शरीर में खुजली होना एक आम समस्या है। कई बार मौसम बदलने, एलर्जी, ड्राई स्किन या किसी दवा के कारण भी खुजली हो सकती है। लेकिन अगर बिना किसी साफ वजह के खुजली लंबे समय तक बनी रहे और इसके साथ दूसरे लक्षण भी दिखाई दें, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कुछ मामलों में लगातार होने वाली खुजली कुछ तरह के कैंसर का शुरुआती संकेत भी हो सकती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि Cleveland Clinic, MD Anderson Cancer Center और रिसर्च के मुताबिक कब खुजली चिंता की बात हो सकती है और किन लक्षणों पर ध्यान देना चाहिए।
Cleveland Clinic के मुताबिक, सिर्फ खुजली होने का मतलब यह नहीं है कि किसी व्यक्ति को कैंसर है। ज्यादातर मामलों में इसकी वजह एलर्जी, एक्जिमा, ड्राई स्किन या दूसरी सामान्य समस्याएं होती हैं। हालांकि, कुछ तरह के कैंसर में लगातार होने वाली खुजली एक लक्षण के रूप में सामने आ सकती है। अगर खुजली लंबे समय तक बनी रहे और कोई साफ कारण समझ न आए, तो डॉक्टर से जांच करानी चाहिए।
MD Anderson Cancer Center के अनुसार कुछ कैंसर ऐसे हैं जिनमें खुजली की शिकायत हो सकती है। इनमें शामिल हैं-
हालांकि, हर मरीज में यह लक्षण दिखाई दे, ऐसा जरूरी नहीं है।
Cleveland Clinic और MD Anderson Cancer Center के अनुसार अगर खुजली के साथ ये लक्षण भी नजर आएं, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है-
National Library of Medicine में प्रकाशित एक रिसर्च के मुताबिक, लगातार और बिना वजह होने वाली खुजली कुछ मामलों में शरीर के अंदर मौजूद किसी गंभीर बीमारी, जैसे कुछ तरह के कैंसर, का संकेत हो सकती है। हालांकि, ऐसा बहुत कम मामलों में होता है। इसलिए सिर्फ खुजली के आधार पर कैंसर की पुष्टि नहीं की जा सकती। सही कारण जानने के लिए डॉक्टर की जांच जरूरी होती है।
अगर आपको खुजली हो रही है, तो कुछ बातों का ध्यान रखें-
डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
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