Skin Cancer: शरीर में बार-बार हो रही खुजली? Cleveland Clinic से जानिए कब हो सकता है कैंसर का शुरुआती संकेत

Itchy Skin Cancer: शरीर में खुजली होना एक आम समस्या है। कई बार मौसम बदलने, एलर्जी, ड्राई स्किन या किसी दवा के कारण भी खुजली हो सकती है। लेकिन अगर बिना किसी साफ वजह के खुजली लंबे समय तक बनी रहे और इसके साथ दूसरे लक्षण भी दिखाई दें, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कुछ मामलों में लगातार होने वाली खुजली कुछ तरह के कैंसर का शुरुआती संकेत भी हो सकती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि Cleveland Clinic, MD Anderson Cancer Center और रिसर्च के मुताबिक कब खुजली चिंता की बात हो सकती है और किन लक्षणों पर ध्यान देना चाहिए।