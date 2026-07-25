शरीर पर ऐसे दाने दिखें तो हो सकता है herpes zoster, सीडीसी से जानिए किन लोगों को है ज्यादा खतरा

Herpes Zoster Symptoms: क्या आपकी स्किन पर अचानक लाल दाने या पानी भरे छाले निकल आए हैं? और क्या उनमें तेज दर्द या जलन हो रही है? अगर हां, तो इसे मामूली समझकर बिल्कुल मत छोड़िए। यह हर्पीज जोस्टर (जिसे शिंगल्स भी कहते हैं) हो सकता है। अमेरिका की स्वास्थ्य संस्था CDC के मुताबिक, यह वही वायरस है जो बचपन में चिकनपॉक्स (छोटी माता) करता है। जब यह वायरस बरसों बाद आपके शरीर में फिर से जाग जाता है, तो यह दाने और छाले बनाकर परेशान करता है। आइए समझते हैं कि इसके लक्षण क्या हैं और किन लोगों को इससे ज्यादा बचकर रहने की जरूरत है।