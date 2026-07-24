24 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

स्वास्थ्य

काम करते समय बार-बार हाथ कांपते हैं? मेयो क्लिनिक ने बताया Essential Tremor हो सकता है, जानें लक्षण

Essential Tremor Cause: काम करते समय क्या आपके भी हाथ अचानक कांपने लगते हैं? इसे सिर्फ कमजोरी समझकर टालें नहीं! मेयो क्लिनिक और जोहन्स हॉपकिंस मेडिसिन से जानिए Essential Tremor के लक्षण और कारण।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Jul 24, 2026

Essential tremor symptoms and causes,Hand shaking while working causes,Mayo Clinic essential tremor guide,

काम करते समय बार-बार हाथ कांपते हैं,ये Essential Tremor हो सकता है- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- gemini)

Essential Tremor Symptoms: चाय का कप पकड़ते वक्त हाथ अचानक कांपने लगना, लिखते समय उंगलियां थिरकने लगना या पानी का गिलास उठाते ही पानी छलक जाना, क्या आपके साथ भी ऐसा बार-बार होता है? अक्सर जब किसी के हाथ कांपते हैं, तो लोग कह देते हैं कि कमजोरी आ गई होगी या चाय-कॉफी ज्यादा पीते हो इसलिए हो रहा है। लेकिन अगर यह समस्या आपके साथ रोज-रोज हो रही है, तो इसे सिर्फ कमजोरी मानकर नजरअंदाज न करें। मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के मुताबिक, यह एसेंशियल ट्रेमर (Essential Tremor) नाम की बीमारी का संकेत हो सकता है। आइए समझते हैं कि यह समस्या क्या है, इसके लक्षण कैसे होते हैं और यह क्यों होती है।

क्या है यह Essential Tremor?

जोहन्स हॉपकिंस मेडिसिन के अनुसार, यह नसों से जुड़ी एक ऐसी स्थिति है, जिसमें शरीर का कोई हिस्सा (खासकर हाथ) अपने आप कांपने लगता है। इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं रहता। कई लोग इसे पार्किंसंस (Parkinson's) बीमारी समझकर डर जाते हैं, लेकिन मेयो क्लिनिक के अनुसार यह पार्किंसंस से अलग है। पार्किंसंस में जब हाथ आराम की हालत में (गोद में) रखे होते हैं तब भी कांपते हैं, जबकि Essential Tremor में जब आप हाथ से कोई काम करने की कोशिश करते हैं, तब कांपते हैं।

शरीर में कैसे दिखते हैं इसके लक्षण?

  • काम करते समय हाथ कांपना।
  • शुरुआत एक हाथ से होना।
  • सिर का हिलना।
  • आवाज में कपकपाहट।
  • तनाव बढ़ना।

हाथ कांपने की असली वजह क्या है?

मेयो क्लिनिक का कहना है कि यह बीमारी क्यों होती है, इसकी सटीक वजह तो पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन इसके पीछे 2 मुख्य कारण देखे जाते हैं, लगभग आधे मामलों में यह बीमारी परिवार से मिलती है। अगर आपके माता-पिता या दादा-दादी में से किसी को यह समस्या थी, तो आपको भी होने का खतरा काफी ज्यादा रहता है। यह समस्या किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन 40 साल की उम्र के बाद इसके होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है।

क्या इससे बचाव या राहत मुमकिन है?

अगर आपको यह समस्या हल्की महसूस होती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। दिनचर्या में कुछ आसान बदलाव करके आप इसे काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं;

  • चाय, कॉफी और स्मोकिंग कम करें।
  • योग, मेडिटेशन और हल्की एक्सरसाइज करें।
  • रोज 7-8 घंटे की अच्छी नींद लें।
  • भारी बर्तनों का इस्तेमाल करें।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

कमर से पैर तक बिजली के झटके जैसा दर्द हो सकता है Sciatica, मेयो क्लिनिक से जानें कैसे Herniated Disc है इसकी सबसे बड़ी वजह

ये भी पढ़ें
Sciatica pain symptoms and causes ,Herniated disc sciatica pain,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

health news

Updated on:

24 Jul 2026 11:04 am

Published on:

24 Jul 2026 11:04 am

Hindi News / Health / काम करते समय बार-बार हाथ कांपते हैं? मेयो क्लिनिक ने बताया Essential Tremor हो सकता है, जानें लक्षण

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Causes of Headache: हार्वर्ड हेल्थ से ने बताया बार-बार सिरदर्द की वजह सिर्फ तनाव नहीं, ये 7 कारण भी हो सकते हैं जिम्मेदार

Frequent headache causes,Reasons for daily headache,Harvard Health headache tips,
स्वास्थ्य

200 से ज्यादा HPV Types में कौन-से हैं सबसे घातक, American Cancer Society से जानें कौनसे हाई रिस्क प्रकार बढ़ा सकते हैं कैंसर का खतरा

High risk HPV types and cancer,HPV 16 and 18 cancer risks,HPV symptoms and prevention,
स्वास्थ्य

फैटी लिवर को न करें नजरअंदाज! क्लीवलैंड क्लिनिक ने बताया कब बन सकता है यह Liver Damage की वजह

Fatty liver to liver damage stages,Cleveland Clinic fatty liver guide,How to reverse fatty liver naturally
स्वास्थ्य

कमर से पैर तक बिजली के झटके जैसा दर्द हो सकता है Sciatica, मेयो क्लिनिक से जानें कैसे Herniated Disc है इसकी सबसे बड़ी वजह

Sciatica pain symptoms and causes ,Herniated disc sciatica pain,
स्वास्थ्य

क्लीवलैंड क्लिनिक ने बताया शरीर पर उगने वाले मुलायम बाल Lanugo भी हो सकते हैं कुपोषण का संकेत

Lanugo hair in adults,Severe malnutrition skin symptoms,Anorexia nervosa symptoms lanugo,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.