काम करते समय बार-बार हाथ कांपते हैं? मेयो क्लिनिक ने बताया Essential Tremor हो सकता है, जानें लक्षण

Essential Tremor Symptoms: चाय का कप पकड़ते वक्त हाथ अचानक कांपने लगना, लिखते समय उंगलियां थिरकने लगना या पानी का गिलास उठाते ही पानी छलक जाना, क्या आपके साथ भी ऐसा बार-बार होता है? अक्सर जब किसी के हाथ कांपते हैं, तो लोग कह देते हैं कि कमजोरी आ गई होगी या चाय-कॉफी ज्यादा पीते हो इसलिए हो रहा है। लेकिन अगर यह समस्या आपके साथ रोज-रोज हो रही है, तो इसे सिर्फ कमजोरी मानकर नजरअंदाज न करें। मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के मुताबिक, यह एसेंशियल ट्रेमर (Essential Tremor) नाम की बीमारी का संकेत हो सकता है। आइए समझते हैं कि यह समस्या क्या है, इसके लक्षण कैसे होते हैं और यह क्यों होती है।