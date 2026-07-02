30s Health: 30 की उम्र के बाद शरीर की ये 5 जरूरतें बढ़ जाती हैं, Harvard की रिपोर्ट से जानिए क्यों

Health Tips for 30s: 30 की उम्र हो गई है, अब पहले जैसा शरीर नहीं रहा। यह बात आपने अपने दोस्तों, परिवार या शायद खुद से भी कई बार कही होगी। पहले रातभर जागने के बाद भी अगले दिन काम हो जाता था। बाहर का खाना खाकर भी पेट ठीक रहता था। लेकिन अब देर से खाना खाने पर एसिडिटी होने लगती है, ऑफिस के तनाव का असर सीधे पेट पर दिखता है और नींद पूरी न हो तो पूरा दिन सुस्ती महसूस होती है। ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा।