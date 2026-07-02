Heart Disease Symptoms: शरीर के ये 8 संकेत बताते हैं दिल को चाहिए मेडिकल जांच, AHA से जानें शुरुआती लक्षण

शरीर के ये बदलाव भी हो सकते हैं हार्ट प्रॉब्लम का इशारा (photo- freepik)
Heart Disease Symptoms: जब किसी को हार्ट अटैक आता है, तो अक्सर लोग कहते हैं, सब कुछ तो ठीक था, अचानक क्या हो गया? लेकिन सच यह है कि हर दिल की बीमारी अचानक शुरू नहीं होती। कई मामलों में शरीर पहले से कुछ ऐसे संकेत देने लगता है, जिन्हें लोग गैस, थकान, बढ़ती उम्र या तनाव समझकर नजरअंदाज कर देते हैं।
मेयो क्लिनिक, सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन (AHA) के अनुसार, दिल से जुड़ी कई समस्याएं समय के साथ विकसित होती हैं। अगर शुरुआती लक्षणों को समय रहते पहचान लिया जाए और डॉक्टर से जांच कराई जाए, तो कई गंभीर जटिलताओं के जोखिम को कम किया जा सकता है।
दिल पूरे शरीर में खून और ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। जब दिल या उसकी रक्त वाहिकाओं में कोई समस्या आने लगती है, तो शरीर अलग-अलग तरह से संकेत दे सकता है। हर व्यक्ति में लक्षण एक जैसे नहीं होते और कुछ लोगों, खासकर महिलाओं, बुजुर्गों और डायबिटीज के मरीजों में लक्षण अलग तरह से दिखाई दे सकते हैं।
यह दिल की बीमारी का सबसे जाना-पहचाना संकेत है। कुछ लोग इसे भारीपन, जलन, दबाव या कसाव के रूप में महसूस करते हैं।अगर यह दर्द आराम करने पर भी बना रहे, बार-बार लौटकर आए या हाथ, कंधे, पीठ, गर्दन या जबड़े तक फैलने लगे, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
अगर पहले आसानी से सीढ़ियां चढ़ लेते थे लेकिन अब हल्की गतिविधि में भी सांस फूलने लगे, तो यह दिल के कमजोर होने या रक्त प्रवाह में समस्या का संकेत हो सकता है।
अगर पर्याप्त आराम करने के बाद भी लगातार थकान बनी रहती है या रोजमर्रा के छोटे-छोटे काम भी मुश्किल लगने लगें, तो इसकी जांच करानी चाहिए। कुछ लोगों में यह दिल से जुड़ी समस्या का शुरुआती संकेत हो सकता है।
अगर अचानक दिल बहुत तेज धड़कने लगे, धड़कन छूटती हुई महसूस हो या सीने में फड़फड़ाहट हो, तो इसे सिर्फ तनाव का असर मान लेना सही नहीं है। बार-बार ऐसा होने पर डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है।
जब दिल प्रभावी ढंग से खून पंप नहीं कर पाता, तो शरीर में तरल पदार्थ जमा होने लगते हैं। इससे पैरों, टखनों या पंजों में सूजन आ सकती है। हालांकि सूजन के कई अन्य कारण भी हो सकते हैं, इसलिए सही कारण जानने के लिए जांच जरूरी है।
अगर बार-बार चक्कर आते हैं, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है या बेहोशी जैसा महसूस होता है, तो यह कम ब्लड प्रेशर, हार्ट रिद्म की समस्या या दूसरी गंभीर स्थिति से जुड़ा हो सकता है।
कुछ लोगों में दिल की समस्या के दौरान अचानक ठंडा पसीना आना, मतली या उल्टी जैसा महसूस होना भी देखा जा सकता है। महिलाओं में ऐसे लक्षण कभी-कभी सीने के दर्द से पहले या उसके बिना भी हो सकते हैं।
American Heart Association के अनुसार, हार्ट अटैक के दौरान दर्द सिर्फ सीने तक सीमित नहीं रहता। यह बाएं या दोनों हाथों, कंधे, पीठ, गर्दन, जबड़े या पेट तक भी फैल सकता है। अगर ऐसा दर्द अचानक शुरू हो और कुछ मिनट तक बना रहे या बार-बार लौटे, तो तुरंत मेडिकल सहायता लेना जरूरी है।
अगर इनमें से एक या अधिक जोखिम कारक मौजूद हैं, तो नियमित हेल्थ चेकअप और डॉक्टर की सलाह लेना महत्वपूर्ण है।
रिसर्च के अनुसार, कुछ आसान आदतें दिल की सेहत को बेहतर बनाए रखने में मदद कर सकती हैं-
अगर आपको सीने में तेज दर्द, दबाव या जकड़न हो, दर्द हाथ, पीठ, गर्दन या जबड़े तक फैल रहा हो, सांस लेने में गंभीर दिक्कत हो, अचानक ठंडा पसीना आए, बेहोशी जैसा महसूस हो या मतली के साथ ये लक्षण हों, तो तुरंत इमरजेंसी मेडिकल सहायता लें। ऐसे मामलों में देरी करना खतरनाक हो सकता है।
डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
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