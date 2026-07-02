Monsoon Throat Infection: मानसून में क्यों होने लगती है गले में खिच-खिच और दर्द? PMC से जानिए वजह और राहत पाने के उपाय

Monsoon Throat Infection Cause: बारिश का मौसम आते ही गर्मी से तो राहत मिल जाती है, लेकिन अपने साथ कई बीमारियां भी लेकर आता है। इस मौसम में सर्दी-खांसी के साथ-साथ गले में इंफेक्शन (Sore Throat) होना बहुत ही आम बात है। सुबह उठते ही गले में दर्द, कुछ भी निगलने में तकलीफ या खिचखिच महसूस होना मानसून में अक्सर लोगों को परेशान करता है। आइए जानते हैं कि ऐसा किस कारण से होता है और इसके लक्षण क्या होते हैं।