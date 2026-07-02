History of Gynecology: एनेस्थीसिया के बिना “गुलाम महिलाओं” पर हुए थे दर्जनों दर्दनाक प्रयोग! जानें आज की गायनेकोलॉजी का खौफनाक सच!

आज जो हम प्रेग्नेंसी केयर, अल्ट्रासाउंड, पैप स्मीयर टेस्ट और सुरक्षित डिलीवरी जैसी सुविधाएं देखते हैं, वो इसी लंबे संघर्ष का नतीजा हैं। अब यह सिर्फ एक डॉक्टर और मरीज का रिश्ता नहीं है, बल्कि महिलाओं को अपनी सेहत पर फैसला लेने का पूरा अधिकार देता है। आज जब कोई महिला किसी क्लिनिक में जाकर बिना किसी खौफ या शर्म के अपनी तकलीफ डॉक्टर को बताती है, तो वह अनजाने में उन लाखों पूर्वज महिलाओं की चीखों और संघर्षों को सम्मान दे रही होती है, जिन्होंने इस हक के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी।