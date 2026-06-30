जब गेहूं-जौ से होती थी गर्भ की पहचान, फिर Pregnancy Test की शुरुआत कब और कैसे हुई, पढ़िए

Pregnancy Test History: आज प्रेगनेंसी टेस्ट किट की मदद से घर बैठे कुछ ही मिनटों में पता चल जाता है कि महिला गर्भवती है या नहीं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। कभी गर्भ का पता लगाने के लिए गेहूं और जौ के बीजों का सहारा लिया जाता था, तो कभी जानवरों की मदद ली जाती थी। नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ (NIH) में प्रकाशित जानकारी के मुताबिक, प्रेगनेंसी टेस्ट का इतिहास हजारों साल पुराना है और समय के साथ इसमें कई बड़े बदलाव आए हैं।