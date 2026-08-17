Pill Splitting Rules: हर गोली को आधा करना नहीं है सुरक्षित! फिजिशियन और क्लीवलैंड क्लिनिक से समझें दवा काटने से पहले जानें कौनसी बातें याद रखें

Pill Splitting Rules: अक्सर जब हमें किसी दवा की कम खुराक (Dose) लेनी होती है या गोली निगलने में दिक्कत होती है, तो हम बिना सोचे-समझे उसे बीच से तोड़कर आधा कर लेते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर एक गोली 500mg की है, तो आधी काटकर खाने से वह अपने आप 250mg हो जाएगी। लेकिन क्या ऐसा करना वाकई सही और सुरक्षित है? जवाब है, बिलकुल नहीं! क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) की रिपोर्ट के मुताबिक, हर दवा या गोली को आधा तोड़कर खाना सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। गलत तरीके से दवा काटने से या तो उसका असर खत्म हो सकता है, या फिर आपके शरीर में दवा एक साथ बहुत ज्यादा घुल सकती है, जो नुकसानदेह साबित हो सकती है। आईये जानते हैं कि गोली तोड़कर खाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना जरुरी है।