8-9 घंटे कुर्सी पर बैठकर करते हैं काम? AHA से जानिए इन 5 Health Checks पर क्यों रखें नजर

बाहर का खाना, कम चलना और दिनभर कुर्सी पर रहना, ऑफिस लाइफ में ये आदतें आम हो सकती हैं। लिपिड प्रोफाइल जांच से कुल कोलेस्ट्रॉल, LDL, HDL और ट्राइग्लिसराइड्स की जानकारी मिलती है। नेशनल हार्ट, लंग एंड ब्लड इंस्टीट्यूट (NHLBI) के अनुसार, 20 से 65 साल के कम उम्र वाले वयस्कों में सामान्य तौर पर हर 5 साल में कोलेस्ट्रॉल जांच की गाइड दी गई है। जोखिम के अनुसार डॉक्टर इसे जल्दी भी करा सकते हैं।