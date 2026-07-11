Diabetes मरीजों के लिए आया हफ्ते में एक बार लगने वाला इंसुलिन, EMA और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से जानिए किन मरीजों मिल सकता है फायदा

युरोपियन मेडिसिन एजेंसी के अनुसार हफ्ते में एक बार इंसुलिन लगना इलाज को आसान बना सकता है, लेकिन इसका मतलब शुगर की जांच बंद करना नहीं है। डॉक्टरों के अनुसार, नियमित ब्लड शुगर की निगरानी अब भी जरूरी है। इंसुलिन की खुराक बदलना या नई इंसुलिन शुरू करना केवल डॉक्टर की सलाह पर ही किया जाना चाहिए। भारत में सप्ताह में एक बार लगने वाले इंसुलिन का आना डायबिटीज इलाज में एक नया विकल्प जरूर है, लेकिन यह हर मरीज के लिए नहीं है। इसलिए इसे रोज के इंसुलिन का पूरी तरह विकल्प मानने के बजाय डॉक्टर से अपनी स्थिति के अनुसार सलाह लेना जरूरी है।