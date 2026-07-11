कम उम्र में भी चुपचाप बढ़ सकता है Cholesterol, AHA से जानिए 20 से 65 की उम्र में कितने साल में कराएं जांच

MedlinePlus की Cholesterol Levels Guide के अनुसार, 20 से 65 वर्ष की उम्र के युवा वयस्कों को आमतौर पर हर 5 साल में कोलेस्ट्रॉल की जांच करानी चाहिए। वहीं 45 से 65 वर्ष के पुरुषों और 55 से 65 वर्ष की महिलाओं को हर 1 से 2 साल में जांच कराने की सामान्य सलाह दी गई है। 65 वर्ष से अधिक उम्र में हर साल जांच की सिफारिश की जाती है। हालांकि जांच कितनी बार होगी, यह उम्र, परिवार में बीमारी का इतिहास और दूसरे जोखिमों पर निर्भर कर सकता है।