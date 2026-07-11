Physiotherapy: फिजियोथेरेपी सिर्फ चोट के बाद नहीं, एनएचएस ने बताया इन 7 समस्याओं में भी आ सकती है काम

Physiotherapy Benefits In Hindi: अक्सर जब हम फिजियोथेरेपी (Physiotherapy) का नाम सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में फ्रैक्चर, प्लास्टर या किसी बड़े एक्सीडेंट के बाद की तस्वीरें आने लगती हैं। हमें लगता है कि यह तो सिर्फ गंभीर चोट लगने के बाद हड्डियों को ठीक करने या शरीर को वापस पटरी पर लाने के लिए होती है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है।