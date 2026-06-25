Second Pregnancy vs First Pregnancy: दूसरी प्रेग्नेंसी में बेबी बंप जल्दी क्यों दिखता है? रिसर्च से जानिए पहली और दूसरी गर्भावस्था के 7 बड़े अंतर

Second Pregnancy vs First Pregnancy: जब कोई महिला दूसरी बार गर्भवती होती है, तो अक्सर उसके मन में एक सवाल आता है, क्या इस बार भी सब कुछ पहली प्रेग्नेंसी जैसा होगा? लेकिन कई महिलाओं को जल्द ही महसूस होने लगता है कि दूसरी गर्भावस्था का अनुभव पहले से थोड़ा अलग है। कुछ महिलाओं का बेबी बंप जल्दी दिखाई देने लगता है, तो कुछ को बच्चे की हलचल भी पहले महसूस होती है।