25 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Second Pregnancy vs First Pregnancy: दूसरी प्रेग्नेंसी में बेबी बंप जल्दी क्यों दिखता है? रिसर्च से जानिए पहली और दूसरी गर्भावस्था के 7 बड़े अंतर

Second Pregnancy Symptoms: क्या दूसरी प्रेग्नेंसी में बेबी बंप जल्दी दिखता है? ACOG, NHS और Cleveland Clinic के अनुसार जानिए पहली और दूसरी गर्भावस्था के 7 बड़े अंतर।
3 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Jun 25, 2026

Pregnancy Differences Baby Movement in Second Pregnancy Second Pregnancy Symptoms

दूसरी गर्भावस्था में बेबी बंप के साथ खड़ी गर्भवती महिला (photo- freepik)

Second Pregnancy vs First Pregnancy: जब कोई महिला दूसरी बार गर्भवती होती है, तो अक्सर उसके मन में एक सवाल आता है, क्या इस बार भी सब कुछ पहली प्रेग्नेंसी जैसा होगा? लेकिन कई महिलाओं को जल्द ही महसूस होने लगता है कि दूसरी गर्भावस्था का अनुभव पहले से थोड़ा अलग है। कुछ महिलाओं का बेबी बंप जल्दी दिखाई देने लगता है, तो कुछ को बच्चे की हलचल भी पहले महसूस होती है।

अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट्स (ACOG), NHS और Cleveland Clinic के अनुसार, हर गर्भावस्था अलग होती है। फिर भी दूसरी प्रेग्नेंसी में कुछ बदलाव ऐसे हैं जो काफी महिलाओं में आम तौर पर देखे जाते हैं।

  1. बेबी बंप जल्दी दिखाई दे सकता है

दूसरी प्रेग्नेंसी में कई महिलाओं का पेट पहली बार की तुलना में जल्दी बाहर दिखाई देने लगता है। पहली गर्भावस्था के दौरान पेट और गर्भाशय को सहारा देने वाली मांसपेशियां और लिगामेंट्स खिंच चुके होते हैं। इसलिए दूसरी बार गर्भ ठहरने पर पेट जल्दी उभरा हुआ नजर आ सकता है। ध्यान रहे कि इसका मतलब यह नहीं है कि बच्चा ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है।

  1. बच्चे की हलचल पहले महसूस हो सकती है

पहली बार मां बनने वाली महिलाएं अक्सर बच्चे की हलचल 18 से 22 सप्ताह के बीच महसूस करती हैं। लेकिन दूसरी गर्भावस्था में कई महिलाएं 16 से 18 सप्ताह के आसपास ही बच्चे की हल्की हरकतों को पहचान लेती हैं। इसका कारण यह है कि वे पहले से इस अनुभव को जानती हैं।

  1. थकान ज्यादा महसूस हो सकती है

पहली प्रेग्नेंसी में महिला को आराम के लिए अधिक समय मिल सकता है। दूसरी प्रेग्नेंसी में अक्सर पहले बच्चे की देखभाल, घर और काम की जिम्मेदारियां भी साथ चल रही होती हैं। ऐसे में थकान और कमजोरी अधिक महसूस हो सकती है।

  1. ब्रेक्सटन हिक्स संकुचन जल्दी महसूस हो सकते हैं

ब्रेक्सटन हिक्स को फॉल्स लेबर पेन भी कहा जाता है। Cleveland Clinic के अनुसार, दूसरी गर्भावस्था में कुछ महिलाएं इन संकुचनों को पहले की तुलना में जल्दी महसूस कर सकती हैं क्योंकि वे इनके एहसास से पहले से परिचित होती हैं।

  1. प्रसव (डिलीवरी) अपेक्षाकृत जल्दी हो सकता है

दूसरी बार प्रसव के दौरान शरीर पहले से तैयार होता है। यही वजह है कि कई महिलाओं में लेबर की अवधि पहली डिलीवरी की तुलना में कम हो सकती है। हालांकि यह हर महिला पर लागू नहीं होता।

  1. आत्मविश्वास ज्यादा हो सकता है

पहली गर्भावस्था में हर अनुभव नया होता है। दूसरी बार मां बनने वाली महिलाओं को अक्सर अस्पताल, जांच, अल्ट्रासाउंड और प्रसव से जुड़ी प्रक्रियाओं की बेहतर समझ होती है। इससे मानसिक रूप से अधिक आत्मविश्वास महसूस हो सकता है।

  1. चिंता का कारण भी बदल सकता है

पहली प्रेग्नेंसी में महिलाओं को अक्सर प्रसव और बच्चे की देखभाल को लेकर चिंता रहती है। दूसरी प्रेग्नेंसी में कई महिलाएं यह सोचकर चिंतित हो सकती हैं कि नए बच्चे के आने के बाद बड़े बच्चे को पर्याप्त समय कैसे मिलेगा या दोनों बच्चों की जिम्मेदारी कैसे संभाली जाएगी।

क्या हर महिला में यही बदलाव होते हैं?

ACOG और NHS के अनुसार, हर महिला का शरीर अलग होता है और हर गर्भावस्था का अनुभव भी अलग हो सकता है। उम्र, स्वास्थ्य, गर्भधारण के बीच का अंतराल और अन्य चिकित्सीय स्थितियां भी अनुभव को प्रभावित कर सकती हैं।

डॉक्टर से कब सलाह लेनी चाहिए?

  • तेज पेट दर्द हो
  • रक्तस्राव हो
  • बच्चे की हलचल कम महसूस हो
  • तेज सिरदर्द या सूजन हो
  • अचानक कोई असामान्य लक्षण दिखाई दें

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

अचानक सीने या पीठ में फटने जैसा दर्द? Aortic Dissection का हो सकता है संकेत, NIH से जानिए चेतावनी लक्षण

ये भी पढ़ें
Aortic Dissection Symptoms Aortic Dissection in Hindi

खबर शेयर करें:

Published on:

25 Jun 2026 03:51 pm

Hindi News / Health / Second Pregnancy vs First Pregnancy: दूसरी प्रेग्नेंसी में बेबी बंप जल्दी क्यों दिखता है? रिसर्च से जानिए पहली और दूसरी गर्भावस्था के 7 बड़े अंतर

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Miscarriage Risk: प्रेग्नेंसी के पहले 24 हफ्तों में क्यों बढ़ जाता है गर्भपात का जोखिम, NHS से जानिए किन महिलाओं को रहना चाहिए ज्यादा सतर्क

miscarriage risks in first 24 weeks,nhs guide on miscarriage causes,early miscarriage warning signs,
स्वास्थ्य

NIH की रिसर्च से जानिए Benign Tumor और Cancer में क्या फर्क है

Malignant Tumor Cancer Symptoms Tumor Diagnosis NIH Cancer Research
स्वास्थ्य

युवाओं में दिमाग और नस से जुड़ी समस्या का खतरा तेजी से बढ़ रहा, मेयो क्लिनिक ने Multiple Sclerosis के कारण व लक्षण बताए

multiple sclerosis symptoms in youth,what is multiple sclerosis causes,multiple sclerosis early warning signs,
स्वास्थ्य

Samantha Ruth Prabhu Pregnancy: 39 की उम्र में मां बनने जा रहीं सामंथा, गायनेकोलॉजिस्ट से जानें बढ़ती उम्र में प्रेग्नेंसी के रिस्क

risks of pregnancy after 35,mayo clinic late pregnancy guide,Samantha Ruth Prabhu Pregnancy
स्वास्थ्य

Liver Function Test क्या है? NIH की रिसर्च से जानिए यह टेस्ट क्या बताता है

LFT Test Liver Function Test Meaning LFT Test in Hindi
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.