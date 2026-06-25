अचानक सीने या पीठ में फटने जैसा दर्द? Aortic Dissection का हो सकता है संकेत, NIH से जानिए चेतावनी लक्षण

Aortic Dissection Symptoms: कई बार लोगों को अचानक सीने में इतना तेज दर्द महसूस होता है कि उन्हें लगता है जैसे किसी ने भीतर से कुछ फाड़ दिया हो। कुछ लोग इसे हार्ट अटैक समझते हैं, तो कुछ गैस या मांसपेशियों के दर्द का नाम देकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार, कुछ मामलों में यह दर्द एओर्टिक डिसेक्शन (Aortic Dissection) नाम की जानलेवा मेडिकल इमरजेंसी का संकेत हो सकता है।
NIH (National Institutes of Health), MedlinePlus और मेडिकल जर्नल्स में प्रकाशित रिसर्च के अनुसार, एओर्टिक डिसेक्शन एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर की सबसे बड़ी धमनी, एओर्टा (महाधमनी), की अंदरूनी परत फट जाती है। यह स्थिति तेजी से गंभीर हो सकती है और तुरंत इलाज की जरूरत होती है।
एओर्टा वह मुख्य धमनी है जो हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर तक पहुंचाती है। NIH के अनुसार, जब एओर्टा की अंदरूनी परत में दरार या चीरा पड़ जाता है, तो खून उस परत के बीच में प्रवेश करने लगता है। इससे धमनी की परतें अलग होने लगती हैं, जिसे एओर्टिक डिसेक्शन कहा जाता है। यदि यह स्थिति बढ़ जाए, तो धमनी फट सकती है और जीवन के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती है।
अचानक होने वाला दर्द सबसे बड़ा संकेत- रिसर्च के अनुसार, एओर्टिक डिसेक्शन का सबसे प्रमुख लक्षण अचानक शुरू होने वाला अत्यंत तेज दर्द है।
सीने में फटने जैसा दर्द- कई मरीज दर्द को फटने, चीरने या काटने जैसा बताते हैं। यह दर्द अचानक शुरू होता है और बहुत तीव्र हो सकता है।
पीठ में तेज दर्द- कुछ लोगों में दर्द सीने से पीठ की ओर फैल सकता है, खासकर कंधों के बीच वाले हिस्से में।
दर्द का एक जगह से दूसरी जगह जाना- जैसे-जैसे धमनी की परतें अलग होती हैं, दर्द भी शरीर के अलग-अलग हिस्सों में फैल सकता है।
ये चेतावनी लक्षण भी दिख सकते हैं-MedlinePlus के अनुसार, एओर्टिक डिसेक्शन में केवल दर्द ही नहीं, बल्कि कई अन्य लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं।
सांस लेने में परेशानी- कुछ मरीजों को अचानक सांस फूलने या सांस लेने में कठिनाई महसूस हो सकती है।
बेहोशी या चक्कर आना- रक्त प्रवाह प्रभावित होने पर चक्कर या बेहोशी हो सकती है।
शरीर के एक हिस्से में कमजोरी- यदि मस्तिष्क तक रक्त की आपूर्ति प्रभावित हो जाए, तो स्ट्रोक जैसे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं।
बोलने में कठिनाई- कुछ मामलों में मरीज को बोलने या समझने में परेशानी हो सकती है।
अत्यधिक पसीना- अचानक तेज दर्द के साथ ठंडा पसीना आ सकता है।
हार्ट अटैक और एओर्टिक डिसेक्शन दोनों में सीने में दर्द हो सकता है। लेकिन एओर्टिक डिसेक्शन में दर्द अक्सर अचानक, बेहद तीव्र और फटने जैसा महसूस होता है। इसलिए किसी भी असामान्य और गंभीर दर्द को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
तो तुरंत आपातकालीन चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए।
NIH में प्रकाशित जानकारी के अनुसार, एओर्टिक डिसेक्शन एक दुर्लभ लेकिन अत्यंत गंभीर स्थिति है। इसकी पहचान और इलाज में देरी होने पर मृत्यु का खतरा तेजी से बढ़ सकता है। इसलिए चेतावनी संकेतों को पहचानना और समय पर अस्पताल पहुंचना बेहद महत्वपूर्ण है।
डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
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