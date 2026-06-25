अचानक सीने या पीठ में फटने जैसा दर्द? Aortic Dissection का हो सकता है संकेत, NIH से जानिए चेतावनी लक्षण

एओर्टा वह मुख्य धमनी है जो हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर तक पहुंचाती है। NIH के अनुसार, जब एओर्टा की अंदरूनी परत में दरार या चीरा पड़ जाता है, तो खून उस परत के बीच में प्रवेश करने लगता है। इससे धमनी की परतें अलग होने लगती हैं, जिसे एओर्टिक डिसेक्शन कहा जाता है। यदि यह स्थिति बढ़ जाए, तो धमनी फट सकती है और जीवन के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती है।