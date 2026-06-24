बैठते या उठते समय टेलबोन में होता है तेज दर्द? Tailbone Pain कम करने का 6 उपाय NHS और क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें

हमारी रीढ़ की हड्डी जहां नीचे जाकर खत्म होती है, वहां एक बहुत छोटी सी तिकोन आकार की हड्डी होती है। इसे ही टेलबोन या सरल भाषा में पूंछ वाली हड्डी कहते हैं। जब हम बहुत देर तक किसी सख्त या खराब कुर्सी पर गलत तरीके से (झुककर) बैठते हैं, तो हमारे शरीर का पूरा वजन उसी नन्हीं सी हड्डी पर आ जाता है। लगातार दबाव पड़ने से उस हड्डी के आसपास की नसों में सूजन आ जाती है, और फिर शुरू होता है वो असहनीय दर्द जो बैठने, उठने या पीछे की तरफ झुकने पर आपकी चीख निकाल देता है।