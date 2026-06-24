बैठते या उठते समय टेलबोन में होता है तेज दर्द? Tailbone Pain कम करने का 6 उपाय NHS और क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें

टेलबोन का दर्द कुछ ही हफ्तों में अपने आप ठीक हो सकता है- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)
Tailbone Pain Symptoms: आजकल की वर्क फ्रॉम होम या दिन भर ऑफिस की कुर्सी पर बैठे रहने वाली लाइफस्टाइल में पीठ और कमर दर्द होना तो बहुत आम बात हो गई है। लेकिन क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जब आप कुर्सी पर बैठते हैं, या सोफे से खड़े होते हैं, तो बिल्कुल नीचे (कूल्हे के बीच वाली हड्डी में) एक बहुत तेज, चुभने वाला दर्द महसूस होता है?
अगर हां, तो इसे मामूली कमर दर्द समझकर मलहम लगाकर न छोड़ें। क्लीवलैंड क्लिनिक और एनएचएस के अनुसार, इसे मेडिकल की भाषा में कॉक्सीडायनिया (Coccydynia) यानी टेलबोन पेन (Tailbone Pain) कहा जाता है। आइए जानते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं? ये दर्द किन कारणों से होता है?
हमारी रीढ़ की हड्डी जहां नीचे जाकर खत्म होती है, वहां एक बहुत छोटी सी तिकोन आकार की हड्डी होती है। इसे ही टेलबोन या सरल भाषा में पूंछ वाली हड्डी कहते हैं। जब हम बहुत देर तक किसी सख्त या खराब कुर्सी पर गलत तरीके से (झुककर) बैठते हैं, तो हमारे शरीर का पूरा वजन उसी नन्हीं सी हड्डी पर आ जाता है। लगातार दबाव पड़ने से उस हड्डी के आसपास की नसों में सूजन आ जाती है, और फिर शुरू होता है वो असहनीय दर्द जो बैठने, उठने या पीछे की तरफ झुकने पर आपकी चीख निकाल देता है।
इस दर्द के मुख्य कारण क्या हैं?
यह दर्द कुछ ही हफ्तों में अपने आप ठीक हो सकता है, लेकिन कभी-कभी यह थोड़ा लंबा भी खिंच जाता है। इस दर्द को कम करने और जल्दी आराम पाने के लिए आप घर पर ही ये आसान उपाय कर सकते हैं;
डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
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