Testicular Cancer: अंडकोष में गांठ या सूजन हो सकती है टेस्टिकुलर कैंसर का पहला संकेत, मेयो क्लिनिक से जानें इसके कारण

Testicular Cancer Symptoms: पुरुषों की सेहत से जुड़ी कई ऐसी बीमारियां हैं, जिनके बारे में लोग खुलकर बात करने से कतराते हैं। 'टेस्टिकुलर कैंसर' (Testicular Cancer) यानी अंडकोष का कैंसर भी एक ऐसी ही बीमारी है। जानकारी की कमी और शर्म की वजह से अक्सर लोग इसके शुरुआती संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे समस्या आगे चलकर गंभीर रूप ले लेती है। मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के अनुसार, टेस्टिकुलर कैंसर युवाओं में होने वाला एक आम कैंसर है। हालांकि, राहत की बात यह है कि अगर सही समय पर इसके लक्षणों की पहचान कर ली जाए, तो यह पूरी तरह ठीक हो सकता है। आइए इसके शुरुआती संकेत और कारण क्या हैं।