दूध पीते ही पेट फूलना और गैस बनने लगे? हो सकता है Lactose Intolerance का संकेत, एनएचएस और NIDDK से जानें इसके लक्षण और कारण

Lactose Intolerance Symptoms: सुबह-सुबह एक ग्लास गर्म दूध पीना या चाय-कॉफी की चुस्की लेना भारतीय घरों की दिनचर्या का अहम हिस्सा है। लेकिन क्या दूध, दही या पनीर खाते ही आपके पेट में गुड़गुड़ होने लगती है? पेट फूलने लगता है या गैस और दस्त की समस्या हो जाती है? अगर ऐसा बार-बार होता है, तो इसे सामान्य पाचन की गड़बड़ी मानकर नजरअंदाज न करें। ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस (NHS) के अनुसार, यह लक्षण लैक्टोज इनटोलरेंस (Lactose Intolerance) का हो सकता है। यह कोई बहुत गंभीर या जानलेवा बीमारी नहीं है, लेकिन सही जानकारी न होने पर यह आपकी दिनचर्या और पाचन स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है। आइए जानते हैं कि लैक्टोज इनटोलरेंस क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और यह क्यों होता है।