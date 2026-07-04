Gut Health: 50 के बाद कब्ज, गैस और पेट फूलने की समस्या बढ़ रही है? CDC से जानिए 5 जरूरी बदलाव

डॉ. शर्मा के अनुसार, 50 के दशक में शरीर की मांसपेशियां धीरे-धीरे कम होने लगती हैं, इसलिए हर भोजन में पर्याप्त प्रोटीन लेना जरूरी है। इसके साथ ही फाइबर आंतों में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया को पोषण देता है, कब्ज से बचाता है और ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में मदद करता है। अगर इस उम्र में फाइबर और प्रोटीन की कमी हो जाए, तो कब्ज, पेट फूलना, कमजोरी और वजन बढ़ने जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं।