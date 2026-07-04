कीमोथेरेपी के दौरान प्लेटलेट्स कम होने की समस्या का मिल सकता है नया समाधान? TMH की रिसर्च में Papaya Leaf Extract Tablets से दिखे अच्छे नतीजे

यह फेज-3 क्लीनिकल ट्रायल था, जिसके नतीजे ASCO Publications में प्रकाशित हुए। रिसर्च में 219 ऐसे कैंसर मरीज शामिल किए गए थे, जिनके प्लेटलेट्स कीमोथेरेपी के दौरान कम हो गए थे। शोधकर्ताओं ने मरीजों को दो समूहों में बांटा। एक समूह को सामान्य इलाज के साथ Papaya Leaf Extract Tablets दी गईं, जबकि दूसरे समूह को सामान्य इलाज के साथ Placebo (डमी टैबलेट) दी गई। रिसर्च में पाया गया कि जिन मरीजों ने पपीते की पत्ती के अर्क की टैबलेट ली, उनके प्लेटलेट्स अपेक्षाकृत तेजी से रिकवर हुए। इसके साथ ही उनमें कीमोथेरेपी की डोज टालने और डोज कम करने की जरूरत भी कम पड़ी, जिससे इलाज तय समय पर जारी रखने में मदद मिली।