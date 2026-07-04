Menieres-Disease: बैठे-बैठे सिर जोर से घूमना और कान में घंटी बजना? मामूली कमजोरी नहीं, यह इस गंभीर बीमारी का है इशारा!

मेयो क्लिनिक के अनुसार, हमारे कान का सिर्फ वही हिस्सा नहीं होता जो बाहर से दिखाई देता है, बल्कि इसके अंदर एक बेहद बारीक और पेचीदा सिस्टम होता है जो हमारे शरीर का संतुलन (Balance) बनाए रखने का काम करता है। हमारे अंदरूनी कान में एक खास तरह का लिक्विड (तरल पदार्थ) भरा होता है। जब किसी वजह से इस लिक्विड का दबाव या मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो कान का बैलेंस बिगड़ने लगता है। इसी को मेनियर्स डिजीज कहा जाता है। यह आमतौर पर किसी एक ही कान को निशाना बनाती है और 40 से 60 साल की उम्र के लोगों में ज्यादा देखी जाती है।