Tinnitus : क्या आपके कानों में भी आती है सीटी बजने की आवाज? जानिए इसके लक्षण और कारण

आमतौर पर हम इन आवाजों को नहीं सुनते हैं क्योंकि हमारा ब्रेन जानता है कि यह आवाजें किसी काम की नहीं है और इन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये कि हमारे शरीर में भी कई तरह की आवाज पैदा होती है जैसे कि दिल का धड़कना, नसों में खून का दौड़ना, हमारे पेट में आंतों का घूमना और सांस लेने की आवाजें इत्यादि। यह सब आवाजें बाहर के शोर में दब जाती है। इससे हमें दो बातें पता चलती है पहली ये कि हमारे चारों तरफ काफी शोर रहता है और वह हमारे शरीर में से पैदा होने वाली आवाजों को दबा देता है इसी कारण टिनिटस भी शांत जगहों पर या रात को सोते हुए ज्यादा परेशान करता है, और दूसरी ये कि हमारे ब्रेन में यह क्षमता है कि वह बेकार की आवाजों को नजरअंदाज कर देता है ताकि हम उनको ना सुन पाएं।