कौन है एमपी का ये अमीर बिजनेसमैन, जिसने खरीदी Rolls Royce Cullinan Series-2; अंबानी के कलेक्शन में भी शामिल

MP News: दुनिया भर में रॉल्स रॉयस की लग्जरी कारों को स्टेटस सिंबल माना जाता है। भारत में भी इस ब्रांड की कारों को स्टाइल, परफॉर्मेंस के लिए माना जाता है। अब ये कार मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की सड़कों पर दौड़ती नजर आएगी। गुरुवार को कंपनी से कार की डिलीवरी कर दी है। बता दें कि, यह लग्जरी कार रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के पास भी है।
इंदौर के बिजनेसमैन केके सिंह के बेटे माणिक और अंकित सिंह ने Rolls Royce Cullinan Series-2 एसयूवी कार को 15 करोड़ 10 लाख रुपए कीमत (ऑन रोड प्राइस) में खरीदा है। इसका कलर एमरल्ड ग्रीन है। जो कि एमपी की सबसे महंगी कार है। इसके लिए आरटीओ से स्पेशल नंबर भी जारी किया गया है। जो कि 0085 नंबर खरीदा जा रहा है।
रॉल्स रॉयस एसयूवी की सिर्फ 5 सेकेंड में ही 0 से 100 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। इसमें ग्राउंड क्लीयरेंस की बात करें तो वह 190 मिमी है। साथ ही जरूरत पड़ने पर एक बटन दबाते ही ग्राउंड क्लीयरेंस 40MM बढ़कर 230MM हो जाता है।
रॉल्स रॉयस की कलिनन सीरीज-2 को स्पेशल ऑर्डर पर यूके से इंदौर आई। केके सिंह के बेटे मणिक सिंह के द्वारा इस कार को एक साल पहले बुक किया गया था। जिसके बाद कंपनी ने एक साल बाद कार को तैयार करके डिलीवरी दे दी। पहले कार फ्लाइट से दिल्ली और फिर सड़क मार्ग के जरिए इंदौर लाई गई।
साल 2024 में रॉल्स रॉयस की कलिनन सीरीज-2 की कार को अल्लू अर्जुन, अजय देवगन, भूषण कुमार, मुकेश अंबानी समेत कई हस्तियां के पास है।
रॉल्स रॉयस कलिनन सीरीज 2 में डुअल स्क्रीन सेटअप लगा हुआ है। जिसमें डिजिटली कई सारे टूल्स और इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल है। इस कार में रॉल्स रॉयस का ऑपरेटिंग सिस्टम भी लगा हुआ है। जो कि कार में पीछे बैठने वाले लोगों के लिए शानदार फीचर्स उपलब्ध कराता है। इस कार में 6.75-लीटर का ट्विन-टर्बो V12 इंजन लगा है। जिससे छह सौ बीएचपी की पावर मिलती है। साथ ही 900 एनएम का टॉर्क भी जनरेट होता है।
शहर में 700 से अधिक लग्जरी बाइक व 500 से अधिक लग्जरी कारें है। इसमें 5 करोड़ की लैम्बॉर्गिनी हुराकन इवो स्पाइडर कार शामिल है। 7.50 करोड़ की एमपी की सबसे पहली महंगी सुपर कार मेकलारेन 750 स्पाइडर भी है। बाइक में 1 - करोड़ की हुकाती-वी 4 आर बाइक - अल्ट्रा फास्ट शुमार है।
कारोबारी केके सिंह ने साल 2023 में 5 करोड़ 45 लाख रुपए की कीमत में 'फरारी रोमा' खरीदी थी, जो कि पहली टूर डी फ्रांस (ब्लू शेड) कलर कॉम्बिनेशन सुपर कार थी। यह सुपर कार महज 3.4 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार पकड़ लेती है।
