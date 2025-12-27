27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika Special News

कौन है एमपी का ये अमीर बिजनेसमैन, जिसने खरीदी Rolls Royce Cullinan Series-2; अंबानी के कलेक्शन में भी शामिल

MP News: देश-दुनिया की लग्जरी कार ब्रांड्स में शुमार रॉल्स रॉयस की एसयूवी अब इंदौर की सड़कों पर दौड़ती नजर आएगी।

इंदौर

image

Himanshu Singh

Dec 27, 2025

MP News: दुनिया भर में रॉल्स रॉयस की लग्जरी कारों को स्टेटस सिंबल माना जाता है। भारत में भी इस ब्रांड की कारों को स्टाइल, परफॉर्मेंस के लिए माना जाता है। अब ये कार मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की सड़कों पर दौड़ती नजर आएगी। गुरुवार को कंपनी से कार की डिलीवरी कर दी है। बता दें कि, यह लग्जरी कार रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के पास भी है।

इंदौर के कारोबारी ने खरीदी लग्जरी कार

इंदौर के बिजनेसमैन केके सिंह के बेटे माणिक और अंकित सिंह ने Rolls Royce Cullinan Series-2 एसयूवी कार को 15 करोड़ 10 लाख रुपए कीमत (ऑन रोड प्राइस) में खरीदा है। इसका कलर एमरल्ड ग्रीन है। जो कि एमपी की सबसे महंगी कार है। इसके लिए आरटीओ से स्पेशल नंबर भी जारी किया गया है। जो कि 0085 नंबर खरीदा जा रहा है।

5 सेकेंड में 100 की स्पीड पर पहुंच जाती है एसयूवी

रॉल्स रॉयस एसयूवी की सिर्फ 5 सेकेंड में ही 0 से 100 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। इसमें ग्राउंड क्लीयरेंस की बात करें तो वह 190 मिमी है। साथ ही जरूरत पड़ने पर एक बटन दबाते ही ग्राउंड क्लीयरेंस 40MM बढ़कर 230MM हो जाता है।

1 साल में तैयार हुई कार

रॉल्स रॉयस की कलिनन सीरीज-2 को स्पेशल ऑर्डर पर यूके से इंदौर आई। केके सिंह के बेटे मणिक सिंह के द्वारा इस कार को एक साल पहले बुक किया गया था। जिसके बाद कंपनी ने एक साल बाद कार को तैयार करके डिलीवरी दे दी। पहले कार फ्लाइट से दिल्ली और फिर सड़क मार्ग के जरिए इंदौर लाई गई।

इन हस्तियों के पास है कार

साल 2024 में रॉल्स रॉयस की कलिनन सीरीज-2 की कार को अल्लू अर्जुन, अजय देवगन, भूषण कुमार, मुकेश अंबानी समेत कई हस्तियां के पास है।

ये है कारोबारी केके सिंह का कलेक्शन

  • रोल्स रॉयस कालिनन सीरिज 2 कीमत 15 करोड़ 10 लाख रुपए।
  • लैंबोर्गिनी हुराकन इवो कीमत 5 करोड़ 45 लाख रुपए।
  • पोर्श बॉक्सटर कीमत 1 करोड़ 20 लाख रुपए।
  • लैंबोर्गिनी उरुस कीमत 5 करोड़ 10 लाख रुपए।
  • फोर्ड मस्टैंग कीमत 1 करोड़ 50 लाख रुपए।
  • रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी कीमत 4 करोड़ 5 लाख।
  • बीएमडब्लू सीरिज 740 D कीमत 2 करोड़ 10 लाख रुपए।
  • मर्सिडीज ई क्लास कीमत 95 लाख रुपए।
  • महिंद्रा xev9 कीमत 35 लाख रुपए।
  • हुंडई क्रेटा 23 लाख रुपए।
  • मर्सिडीज जी वैगन कीमत 4 करोड़ 80 लाख रुपए।
  • मर्सिडीज जीएलएस कीमत 1 करोड़ 75 लाख रुपए।
  • ऑडी क्यू 7 कीमत 1 करोड़ 15 लाख रुपए।
  • फरारी रोमा कीमत 5 करोड़ 80 लाख रुपए।

रॉल्स रॉयस के खास फीचर्स

रॉल्स रॉयस कलिनन सीरीज 2 में डुअल स्क्रीन सेटअप लगा हुआ है। जिसमें डिजिटली कई सारे टूल्स और इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल है। इस कार में रॉल्स रॉयस का ऑपरेटिंग सिस्टम भी लगा हुआ है। जो कि कार में पीछे बैठने वाले लोगों के लिए शानदार फीचर्स उपलब्ध कराता है। इस कार में 6.75-लीटर का ट्विन-टर्बो V12 इंजन लगा है। जिससे छह सौ बीएचपी की पावर मिलती है। साथ ही 900 एनएम का टॉर्क भी जनरेट होता है।

500 से ज्यादा लग्जरी कारें

शहर में 700 से अधिक लग्जरी बाइक व 500 से अधिक लग्जरी कारें है। इसमें 5 करोड़ की लैम्बॉर्गिनी हुराकन इवो स्पाइडर कार शामिल है। 7.50 करोड़ की एमपी की सबसे पहली महंगी सुपर कार मेकलारेन 750 स्पाइडर भी है। बाइक में 1 - करोड़ की हुकाती-वी 4 आर बाइक - अल्ट्रा फास्ट शुमार है।

साल 2023 में खरीदी थी 'फरारी रोमा'

कारोबारी केके सिंह ने साल 2023 में 5 करोड़ 45 लाख रुपए की कीमत में 'फरारी रोमा' खरीदी थी, जो कि पहली टूर डी फ्रांस (ब्लू शेड) कलर कॉम्बिनेशन सुपर कार थी। यह सुपर कार महज 3.4 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार पकड़ लेती है।

संबंधित विषय:

mp news

Published on:

27 Dec 2025 03:00 pm

Hindi News / Patrika Special / कौन है एमपी का ये अमीर बिजनेसमैन, जिसने खरीदी Rolls Royce Cullinan Series-2; अंबानी के कलेक्शन में भी शामिल

