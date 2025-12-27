कौन है एमपी का ये अमीर बिजनेसमैन, जिसने खरीदी Rolls Royce Cullinan Series-2; अंबानी के कलेक्शन में भी शामिल

रॉल्स रॉयस कलिनन सीरीज 2 में डुअल स्क्रीन सेटअप लगा हुआ है। जिसमें डिजिटली कई सारे टूल्स और इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल है। इस कार में रॉल्स रॉयस का ऑपरेटिंग सिस्टम भी लगा हुआ है। जो कि कार में पीछे बैठने वाले लोगों के लिए शानदार फीचर्स उपलब्ध कराता है। इस कार में 6.75-लीटर का ट्विन-टर्बो V12 इंजन लगा है। जिससे छह सौ बीएचपी की पावर मिलती है। साथ ही 900 एनएम का टॉर्क भी जनरेट होता है।