भारत की वो 5 महिलाएं जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में गाड़े झंडे, कोई देश की पहली महिला डॉक्टर तो कोई बनीं वैज्ञानिक

International Day of Women and Girls in Science : भारत ने विज्ञान और गणित के क्षेत्र में अपने योगदान से काफी समृद्ध किया है। ‘शून्य’ की संकल्पना और दशमलव पद्धति प्राचीन भारत के प्रतिभाशाली गणितज्ञों की देन मानी जाती है। भारत में विज्ञान के गौरवशाली इतिहास में कई महिला वैज्ञानिक भी शामिल हैं, जिन्होंने विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में उल्लेखनीय योगदान दिया। उनका जीवन देश को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ाने में खप गया। वे सपना देखने वाली लड़कियों के लिए प्रेरणा बन गईं। आइए, आज विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस (International Day of Women and Girls in Science) पर भारत की कुछ महान महिला वैज्ञानिकों के बारे में जानते हैं।