सिफारिश भाजपा में नहीं होती… ‘मोहन सरकार’ की तारीफ में क्या बोले हेमंत खंडेलवाल? पढ़ें Exclusive Interview

Exclusive Interview Hemant Khandelwal: मध्यप्रदेश में भाजपा सरकार के दो साल पूरे होने के साथ ही सियासी और संगठनात्मक हलचल अभी तेज है। सरकार का कामकाज हो या निगम मंडलों की बहुप्रतीक्षित नियुक्तियों का मामला। संगठन में अनुशासन और भविष्य की रणनीति तक, हर सवाल के केंद्र में अभी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल हैं। स्पष्ट सोच, निर्णयों पर दृढ़ता और सादगी उनकी पहचान है। सरकारी बंगला लेने से दूरी हो या 'अपनी पसंद' के किसी व्यक्ति का नाम आगे बढ़ाने से परहेज करने वाले खंडेलवाल हर बार यही संदेश देते हैं कि संगठन व्यक्ति से बड़ा है। इन सब बातों के बीच पत्रिका के राज्य संपादक पंकज श्रीवास्तव से हुई विशेष बातचीत में हेमंत खंडेलवाल ने अपने शुरुआती कार्यकाल, संगठन की प्राथमिकताओं, निगम-मंडलों की नियुक्तियों और आगामी वर्षों के विजन पर बात की। उनसे हुई बातचीत के प्रमुख अंश…।