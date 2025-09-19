Patrika LogoSwitch to English

Calcium Deficiency : शरीर में कैल्शियम की कमी के दिखते है ये 6 संकेत

Calcium Deficiency Symptoms : कैल्शियम सिर्फ हड्डियों के लिए नहीं, बल्कि मांसपेशियों, नसों और दिल की सेहत के लिए भी जरूरी है। जानें कमी के लक्षण और इसे पूरा करने के आसान फूड्स।

भारत

Manoj Vashisth

Sep 19, 2025

Calcium Deficiency Symptoms
Calcium Deficiency : शरीर में कैल्शियम की कमी के दिखते है ये 6 संकेत (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Calcium Deficiency Symptoms : कैल्शियम सिर्फ मजबूत हड्डियों या बचपन में मम्मी के जबरदस्ती दूध पिलाने तक ही सीमित नहीं है। ये चुपचाप आपके शरीर में कई काम करता रहता है मांसपेशियों को लचीला रखता है, नसों को एक्टिव बनाए रखता है और दिल की धड़कन को सही ताल पर चलाता है।

समस्या ये है कि हममें से कई लोग बिना जाने-समझे कैल्शियम की कमी झेलते रहते हैं। इसके लक्षण बहुत बड़े या डरावने नहीं होते बस छोटे-छोटे संकेत होते हैं जो शरीर देता है।

अच्छी खबर ये है कि थोड़ी-सी समझदारी और खाने-पीने की आसान चीजों से आप इस कमी को ठीक कर सकते हैं बिना अपनी लाइफस्टाइल बिगाड़े।

अब देखिए, किन बातों का ध्यान रखना है और कौन-सी चीजें खाने से आप खुद को ज्यादा एनर्जेटिक और फिट महसूस कर सकते हैं

मांसपेशियों में ऐंठन या दर्द

क्या आप कभी पैरों में ऐंठन के साथ उठते हैं या फोन पर स्क्रॉल करते समय अचानक झटके महसूस करते हैं? ये आपकी मांसपेशियों में कैल्शियम की कमी है। पालक या केल जैसी पत्तेदार सब्ज़ियां आपके लिए आसान उपाय हैं। इन्हें स्मूदी, स्टर-फ्राई या करी में मिलाएं, और आप चुपचाप अपनी मांसपेशियों को आराम देकर उन्हें सामान्य स्थिति में वापस लाने में मदद कर रहे हैं।

टूटते नाखून और पतले होते बाल

नाज़ुक नाखून और बेजान बाल सिर्फ दिखावटी परेशानियां नहीं हैं; ये आपके शरीर से कैल्शियम की कमी का संकेत हैं। बादाम, चिया सीड्स और तिल छोटे-छोटे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इन्हें दही या ओटमील पर छिड़कें, या कच्चा ही खाएं, और आप देखेंगे कि नाखून और बाल बिना किसी परेशानी के वापस उग आएंगे।

मूड स्विंग या दिमाग में धुंधलापन

चिड़चिड़ापन या बेचैनी महसूस हो रही है? आपका तंत्रिका तंत्र कैल्शियम की कमी का संकेत दे रहा होगा। दही या पनीर इस तनाव को कम करने में मदद कर सकते हैं। सुबह-सुबह एक चम्मच चीज या चीजी सैंडविच आपके मूड को स्थिर और आपके ध्यान को तेज बनाए रख सकता है।

उंगलियों या पैर की उंगलियों में झुनझुनी

खासकर आपके हाथों या पैरों में, कैल्शियम की कमी का संकेत हो सकता है जो आपकी नसों को प्रभावित कर रहा है। कैल्शियम-फोर्टिफाइड प्लांट मिल्क - बादाम, सोया या ओट्स इन सबका एक आसान तरीका है। अपने सामान्य दूध की जगह कॉफी या अनाज में फोर्टिफाइड दूध का इस्तेमाल करें, और आप अपनी नसों को सही तरीके से सक्रिय होने में मदद कर रहे हैं।

संवेदनशील दांत या बार-बार होने वाली कैविटी

दांत कमजोर लग रहे हैं? कैल्शियम इनेमल को मजबूत बनाता है, और कैल्शियम लवण से बना टोफू या टेम्पेह इसमें मदद कर सकता है। इन्हें सलाद या स्टर-फ्राई में शामिल करें ये दांतों को मजबूत बनाते हैं और आपको बिना यह एहसास दिलाए कि आप सेहतमंद हैं, अतिरिक्त प्रोटीन भी प्रदान करते हैं।

हड्डियों में दर्द

अगर बिना किसी कारण के जोड़ों या हड्डियों में दर्द होने लगे तो हो सकता है कि आपका शरीर अपने भंडार से कैल्शियम उधार ले रहा हो। हड्डियों वाली छोटी मछलियान, जैसे सार्डिन या डिब्बाबंद सैल्मन, सीधे आपकी हड्डियों तक कैल्शियम पहुँचाती हैं। इन्हें सलाद, पास्ता या सैंडविच में मिलाएं और आपकी हड्डियां आपको चुपचाप धन्यवाद देंगी।

डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल जागरूकता के लिए है और यह किसी चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी दवा या उपचार को अपनाने से पहले विशेषज्ञ या डॉक्टर से सलाह लें।

