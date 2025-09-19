Calcium Deficiency : शरीर में कैल्शियम की कमी के दिखते है ये 6 संकेत

क्या आप कभी पैरों में ऐंठन के साथ उठते हैं या फोन पर स्क्रॉल करते समय अचानक झटके महसूस करते हैं? ये आपकी मांसपेशियों में कैल्शियम की कमी है। पालक या केल जैसी पत्तेदार सब्ज़ियां आपके लिए आसान उपाय हैं। इन्हें स्मूदी, स्टर-फ्राई या करी में मिलाएं, और आप चुपचाप अपनी मांसपेशियों को आराम देकर उन्हें सामान्य स्थिति में वापस लाने में मदद कर रहे हैं।