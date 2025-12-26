जवान लोगों में तेजी से बढ़ रही है यह बीमारी, जानें क्या है Cold Urticaria और बचाव के उपाय

कोल्ड अर्टिकेरिया यानी शीत पित्ती त्वचा की एक पुरानी लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली समस्या है। यह बीमारी अक्सर ठंड के संपर्क में आने और ठंडी चीजों के सेवन करने से उत्पन्न होती है। इस बीमारी की सबसे बड़ी बात यह है कि ठंडी चीजों के संपर्क में आने से यह होती है, लेकिन इसके लक्षण जब कुछ ही मिनट में दिखने लग जाते हैं, तो उसके बाद गर्म जगह पर जाने और गर्म चीजों का सेवन करने से भी यह समस्या कम होने की जगह बढ़ जाती है। ज्यादातर जवान लोगों में यह समस्या अधिक होती है। कभी-कभी यह वायरल इन्फेक्शन जैसे हेपेटाइटिस, मोनोन्यूक्लिओसिस के लक्षणों के रूप में भी सामने आता है।