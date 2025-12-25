25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

स्वास्थ्य

Skin Disease: उंगलियों की त्वचा निकलने से हैं परेशान? डॉक्टर से जानें इस गंभीर बिमारी के कारण और घरेलू उपचार

Skin Disease: सर्दी हो या गर्मी, आपने कई लोगों के हाथों को देखा होगा कि उनके हाथों की उंगलियों की त्वचा सूखकर निकलने लगती है। वास्तव में यह एक त्वचा की बीमारी है। आइए, डॉक्टर मनोज जांगिड़ से जानते हैं कि इसके कारण क्या हैं, इससे कैसे बच सकते हैं और इसको कम करने के घरेलू उपाय कौन-कौन से हैं।

भारत

image

Nidhi Yadav

Dec 25, 2025

Skin Disease (photo- gemini AI)

Skin Disease: आपने काफी लोगों को देखा होगा कि उनकी हाथों की उंगलियों की त्वचा सूखी होकर निकलने लगती है। कई लोगों का मानना होता है कि यह साबुन से एलर्जी है या फिर त्वचा की कोई अन्य गंभीर बीमारी है। लेकिन वास्तव में इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जैसे ही मौसम बदलता है या फिर सर्दियां आती हैं, तो हमारे शरीर में कई बदलाव होते हैं और इन्हीं बदलावों के कारण कहीं न कहीं त्वचा की यह समस्या होती है। असल में विज्ञान की भाषा में इसे केराटोलिटिक एक्सफोलिएशन कहा जाता है। आइए, त्वचा की इस बीमारी के बारे में डॉक्टर मनोज जांगिड़ से जानते हैं कि इसके कारण क्या-क्या हैं, यह क्यों होती है और इससे हम कैसे बच सकते हैं।

केराटोलिटिक एक्सफोलिएशन के कारण(Skin Peeling Causes)

वैसे तो कोई एक कारण नहीं है जिसके लिए यह कहा जाए कि सर्दियों में उंगलियों की त्वचा इसी कारण से निकलती है। लेकिन फिर भी सर्दी के मौसम में नमी की कमी के कारण और जो सूखी हवाएं चलती हैं, उनके कारण भी ऐसा होता है। त्वचा का सूखकर निकलने के प्रमुख कारण ये हैं:

  1. विटामिन की कमी(Vitamin Deficiency)- डॉक्टर का कहना है कि जब हमारे शरीर में विटामिन बी-3 और विटामिन बी-7 की कमी हो जाती है, तो इस कारण से भी उंगलियों की त्वचा सूखी होकर निकलने लगती है।
  2. एलर्जी होना(Allergies)- जब हमारे शरीर में कोई विशेष प्रकार की एलर्जी होती है, तो भी उंगलियों की त्वचा सूखी होकर निकलने लगती है। एलर्जी की स्थिति में यह काफी बार दर्दनाक भी हो जाता है।
  3. धूप से झुलसना(Sunburn)- सर्दियों में हम ठंड के कारण धूप में ज्यादा बैठते हैं। इसका एक सबसे बड़ा दुष्प्रभाव यह पड़ता है कि ज्यादा देर तक अगर हम धूप में बैठते हैं, तो हमें पता भी नहीं चलता और हमारी स्किन झुलस जाती है। इसके कारण भी कई बार हमारी उंगलियों की स्किन सूखकर निकलने लग जाती है।
  4. बार-बार हाथ धोना(Frequent Hand Washing)- जब हम बार-बार हाथ धोते हैं और हर बार साबुन का प्रयोग करते हैं, तो इससे हमारी त्वचा का प्राकृतिक तेल खत्म हो जाता है और हाथों की उंगलियों की त्वचा निकलने लगती है।

केराटोलिटिक एक्सफोलिएशन से बचने के उपाय(Skin Peeling Prevention)

त्वचा के सूखकर निकलने की इस बीमारी से बचने का सबसे बड़ा उपाय यह है कि आप गुनगुना पानी पिएं और ठंडे पानी से हाथ धोने से बचें। साबुन से हाथ धोने के तुरंत बाद तेल या मॉइस्चराइजर का प्रयोग करें।

केराटोलिटिक एक्सफोलिएशन को रोकने के घरेलू उपाय(Home Remedies to Stop)

  1. नारियल का तेल(Coconut Oil)- नारियल के तेल में फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होता है जो हमारी स्किन की प्राकृतिक नमी को बचाने में सहायक होता है। इसलिए रात को सोने से पहले गुनगुने पानी से हाथ धोकर नारियल का तेल लगाएं और सूती दस्ताने पहनें।
  2. एलोवेरा जेल(Aloe Vera Gel)- एलोवेरा के ताजा जेल को हाथों पर लगाने से त्वचा को ठंडक मिलती है और त्वचा में नमी भी बनी रहती है। इससे त्वचा का सूखापन भी कम होता है।
  3. शहद(Honey)- शहद में ऐसे प्राकृतिक तत्व होते हैं जो हवा से नमी लेकर त्वचा को देते हैं। इसको आप 15-20 मिनट तक लगाएं और फिर गुनगुने पानी से हाथ धोकर नारियल का तेल लगा लें।
  4. जैतून का तेल और चीनी(Olive Oil and Sugar Scrub)- सूखी हुई हाथों की त्वचा को हटाने के लिए जैतून का तेल और चीनी का स्क्रब बनाकर हल्के हाथों से रगड़ें। इससे मृत कोशिकाएं हट जाएंगी। फिर हल्के गुनगुने पानी और दूध से हाथों को धोएं, इससे त्वचा कोमल हो जाएगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Published on:

