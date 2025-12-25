Skin Disease: उंगलियों की त्वचा निकलने से हैं परेशान? डॉक्टर से जानें इस गंभीर बिमारी के कारण और घरेलू उपचार

Skin Disease (photo- gemini AI)
Skin Disease: आपने काफी लोगों को देखा होगा कि उनकी हाथों की उंगलियों की त्वचा सूखी होकर निकलने लगती है। कई लोगों का मानना होता है कि यह साबुन से एलर्जी है या फिर त्वचा की कोई अन्य गंभीर बीमारी है। लेकिन वास्तव में इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जैसे ही मौसम बदलता है या फिर सर्दियां आती हैं, तो हमारे शरीर में कई बदलाव होते हैं और इन्हीं बदलावों के कारण कहीं न कहीं त्वचा की यह समस्या होती है। असल में विज्ञान की भाषा में इसे केराटोलिटिक एक्सफोलिएशन कहा जाता है। आइए, त्वचा की इस बीमारी के बारे में डॉक्टर मनोज जांगिड़ से जानते हैं कि इसके कारण क्या-क्या हैं, यह क्यों होती है और इससे हम कैसे बच सकते हैं।
वैसे तो कोई एक कारण नहीं है जिसके लिए यह कहा जाए कि सर्दियों में उंगलियों की त्वचा इसी कारण से निकलती है। लेकिन फिर भी सर्दी के मौसम में नमी की कमी के कारण और जो सूखी हवाएं चलती हैं, उनके कारण भी ऐसा होता है। त्वचा का सूखकर निकलने के प्रमुख कारण ये हैं:
त्वचा के सूखकर निकलने की इस बीमारी से बचने का सबसे बड़ा उपाय यह है कि आप गुनगुना पानी पिएं और ठंडे पानी से हाथ धोने से बचें। साबुन से हाथ धोने के तुरंत बाद तेल या मॉइस्चराइजर का प्रयोग करें।
