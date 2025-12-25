Skin Disease: उंगलियों की त्वचा निकलने से हैं परेशान? डॉक्टर से जानें इस गंभीर बिमारी के कारण और घरेलू उपचार

Skin Disease: आपने काफी लोगों को देखा होगा कि उनकी हाथों की उंगलियों की त्वचा सूखी होकर निकलने लगती है। कई लोगों का मानना होता है कि यह साबुन से एलर्जी है या फिर त्वचा की कोई अन्य गंभीर बीमारी है। लेकिन वास्तव में इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जैसे ही मौसम बदलता है या फिर सर्दियां आती हैं, तो हमारे शरीर में कई बदलाव होते हैं और इन्हीं बदलावों के कारण कहीं न कहीं त्वचा की यह समस्या होती है। असल में विज्ञान की भाषा में इसे केराटोलिटिक एक्सफोलिएशन कहा जाता है। आइए, त्वचा की इस बीमारी के बारे में डॉक्टर मनोज जांगिड़ से जानते हैं कि इसके कारण क्या-क्या हैं, यह क्यों होती है और इससे हम कैसे बच सकते हैं।