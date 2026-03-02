Kidney हेल्दी चाहिए? तो डाइट में शामिल करें ये 5 सस्ती और हेल्दी फल‑सब्जियां

Kidney health: हमारे शरीर में मौजूद किडनी हर दिन बिना रुके और बिना थके हमारे शरीर से टॉक्सिन और वेस्ट को खून से साफ करके पेशाब के जरिए बाहर निकालने का काम करती है। लेकिन हम अक्सर जान-बूझकर या अनजाने में इसकी सेहत का ख्याल नहीं रखते। इसलिए जब हमारी किडनी थक जाती है और अपना काम ठीक से नहीं कर पाती, तो हमारे शरीर में टॉक्सिन जमा होने लगते हैं। इससे थकान, सूजन और कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ खाने की चीजें हैं, जिन्हें अगर हम अपनी डाइट में शामिल करें, तो ये हमारी किडनी को हेल्दी और फिट बनाए रख सकती हैं। ये चीजें तुरंत किडनी को साफ नहीं करतीं, लेकिन धीरे-धीरे और लगातार खाने से किडनी साफ हो जाती है और फिर से अपना काम सही तरीके से करने लगती है। आइए जानते हैं 5 ऐसी चीजें कौन-कौन सी हैं जो किडनी के लिए अच्छी हैं।