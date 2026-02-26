Moringa for Liver : भारत में बढ़ता फैटी लिवर खतरा! Free की ये पत्तियां बन सकती हैं लिवर की ढाल

मोरिंगा में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर में होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद करते हैं। यानी जब शरीर में नुकसान करने वाले तत्व ज्यादा बनते हैं, तो लिवर पर दबाव बढ़ता है और फैट जमा होने लगता है। ऐसे में यह इस असर को कुछ हद तक कम करने में मदद कर लिवर की कोशिकाओं यानी सेल्स को खराब होने से बचा सकता है।

बता दें, फैटी लिवर की एक बड़ी वजह इंसुलिन रेजिस्टेंस भी है। जब शरीर इंसुलिन को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता, तो ब्लड शुगर बढ़ती है और लिवर में फैट जमा होने लगता है। कुछ स्टडी और जानवरों पर हुई रिसर्च में पाया गया है कि मोरिंगा ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। इससे लिवर में ज्यादा फैट जमा होने का खतरा कम हो सकता है।

इसके अलावा, मोरिंगा कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स कम करने में भी मददगार माना जाता है। जब ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाते हैं, तो फैटी लिवर की हालत और खराब हो सकती है। कुछ रिसर्च में यह भी देखा गया है कि मोरिंगा खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने में सहायक हो सकता है। साथ ही इसमें सूजन कम करने वाले गुण भी होते हैं, जो लिवर को हेल्दी रखने में मदद कर सकते हैं।