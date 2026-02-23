23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Dipika Kakar Health News : लिवर कैंसर के बाद एक्ट्रेस दीपिका को ये बीमारी, डॉक्टर ने कहा- ये गांठ कैंसर…

Dipika Kakar Develops a Stomach Cyst : टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ के पति शोएब ने व्लॉग में एक बीमारी का जिक्र किया है जिसके लिए दीपिका को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है। आइए, कैंसर सर्जन से समझते हैं कि सिस्ट का क्या मतलब होता है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Ravi Gupta

Feb 23, 2026

Dipika Kakar, Dipika Kakar Liver Tumor, Dipika Kakar Cancer,

दीपिका कक्कड़ की फाइल फोटो | Photo - Dipika Kakar/Instagram

Dipika Kakar Develops a Stomach Cyst : टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ बीमारी को लेकर सुर्खियों में हैं। दीपिका के पति शोएब ने व्लॉग में इसके बारे में बताया है। मई 2025 में दीपिका को लिवर कैंसर हुआ जिसके बाद सर्जरी की गई और 1.3 cm सिस्ट को निकाला गया। अब फिर से पेट में 1.3cm सिस्ट पता चला है। इसको लेकर दीपिका और उनका परिवार डरा है। कई रिपोर्ट्स में दीपिका के कैंसर लौटने की बात कही जा रही है। आइए, डॉ. जयेश शर्मा कैंसर सर्जन से जानते हैं कि सिस्ट का क्या मतलब है और क्या ये कैंसर दुबारा होने का संकेत है?

अस्पताल में भर्ती दीपिका कक्कड़

शोएब ने व्लॉग में बताया कि दीपिका के पेट में दो दिन से दर्द हो रहा था। जिसके बाद डॉक्टर के पास लेकर गए। जहां सीटी स्कैन में ये बात सामने आई कि दीपिका के पेट में 1.3 cm सिस्ट है। शोएब को डर सता रहा है कि कहीं दीपिका को फिर से कैंसर ना हो जाए! हालांकि, डॉक्टर ने इस सिस्ट को हटाने के लिए दीपिका को दो-तीन दिन के लिए भर्ती होने को कहा है।

सिस्ट का मतलब कैंसर या कुछ और?

डॉ. जयेश ने पत्रिका को बताया कि शोएब के बयान से बहुत कुछ बयांं नहीं हो पा रहा है। ये सिस्ट पेट के किस हिस्से में है। आम आदमी सिस्ट, गांठ को कहता है जबकि, मेडिकल की भाषा में वाटर सिस्ट होता है। इस आधार पर कुछ भी कहना पैनिक करने के जैसा है। हर गांठ कैंसर की नहीं होती। गांठ की साइज आदि पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर दीपिका की मेडिकल हिस्ट्री देखें तो ये संभावना भी है कि कैंसर लौट आए। इसलिए, कैंसर की सर्जरी के बाद लंबे समय तक जांच चलती है। दर्द आदि होने पर डॉक्टर को तुरंत दिखाना होता है।

व्लॉग में वो ये भी कह रहे थे, देखिए, यही जिंदगी है। हम कल वीडियो में हंस-खेल रहे थे। आज अस्पताल में हैं। बता दें, पिछले साल से दीपिका के लिए हर दिन बेहद मुश्किल भरा रहा है। स्वास्थ्य समस्याओं के कारण दीपिका का जीवन संघर्ष के साथ कट रहा है।

ये भी पढ़ें

दीपिका कक्कड़ को लिवर कैंसर, Cancer के डॉक्टर से जानिए Liver Cancer के कारण, इलाज और बचाव की बातें
स्वास्थ्य
Dipika Kakar Health News, Cancer Surgeon, liver cancer reasons, liver cancer symptoms, liver cancer precaution, liver cancer kyun hota hai,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

TV News

Published on:

23 Feb 2026 10:36 am

Hindi News / Health / Dipika Kakar Health News : लिवर कैंसर के बाद एक्ट्रेस दीपिका को ये बीमारी, डॉक्टर ने कहा- ये गांठ कैंसर…

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Blood Type and Diabetes Risk : सिर्फ इस ब्लड ग्रुप वालों को डायबिटीज का अधिक खतरा अधिक! शोध में दावा

Blood Type and Diabetes Risk, A Blood Type and Diabetes, AB Blood Type and Diabetes, O Blood Type and Diabetes,
स्वास्थ्य

इंसुलिन इंजेक्शन लगाना जरूरी… क्या मेरी हालत गंभीर हो गई है…? क्या ये शुगर की लास्ट स्टेज है?

Diabetes reversal patrika Series episode 8 what is insulin injection how to work
Patrika Special News

Ajmer: देश का पहला और दुनिया का छठा ‘गैस्ट्रिक ट्रांसेक्शन’ केस, 2 हिस्सों में बंटा पेट जोड़कर बचाई युवक की जान

दुर्लभ सर्जरी कर बचाई मरीज की जान, पत्रिका फोटो
अजमेर

Lumbar Hernia : इंदौर की महिला सीने-कमर के दर्द का कराने गई इलाज, जांच में दुर्लभ बीमारी निकली

Lumbar Hernia Kaise Hota hai, Lumbar Hernia surgery, Lumbar Hernia symptoms, rare disease,
स्वास्थ्य

Women Ignore Pain: क्या आप भी हर दर्द को नॉर्मल मानकर सह रही हैं? ये हो सकता है साइलेंट हार्ट अटैक का सिग्नल!

Women Ignore Pain
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.