Dipika Kakar Health News : लिवर कैंसर के बाद एक्ट्रेस दीपिका को ये बीमारी, डॉक्टर ने कहा- ये गांठ कैंसर…

दीपिका कक्कड़ की फाइल फोटो | Photo - Dipika Kakar/Instagram
Dipika Kakar Develops a Stomach Cyst : टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ बीमारी को लेकर सुर्खियों में हैं। दीपिका के पति शोएब ने व्लॉग में इसके बारे में बताया है। मई 2025 में दीपिका को लिवर कैंसर हुआ जिसके बाद सर्जरी की गई और 1.3 cm सिस्ट को निकाला गया। अब फिर से पेट में 1.3cm सिस्ट पता चला है। इसको लेकर दीपिका और उनका परिवार डरा है। कई रिपोर्ट्स में दीपिका के कैंसर लौटने की बात कही जा रही है। आइए, डॉ. जयेश शर्मा कैंसर सर्जन से जानते हैं कि सिस्ट का क्या मतलब है और क्या ये कैंसर दुबारा होने का संकेत है?
शोएब ने व्लॉग में बताया कि दीपिका के पेट में दो दिन से दर्द हो रहा था। जिसके बाद डॉक्टर के पास लेकर गए। जहां सीटी स्कैन में ये बात सामने आई कि दीपिका के पेट में 1.3 cm सिस्ट है। शोएब को डर सता रहा है कि कहीं दीपिका को फिर से कैंसर ना हो जाए! हालांकि, डॉक्टर ने इस सिस्ट को हटाने के लिए दीपिका को दो-तीन दिन के लिए भर्ती होने को कहा है।
डॉ. जयेश ने पत्रिका को बताया कि शोएब के बयान से बहुत कुछ बयांं नहीं हो पा रहा है। ये सिस्ट पेट के किस हिस्से में है। आम आदमी सिस्ट, गांठ को कहता है जबकि, मेडिकल की भाषा में वाटर सिस्ट होता है। इस आधार पर कुछ भी कहना पैनिक करने के जैसा है। हर गांठ कैंसर की नहीं होती। गांठ की साइज आदि पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर दीपिका की मेडिकल हिस्ट्री देखें तो ये संभावना भी है कि कैंसर लौट आए। इसलिए, कैंसर की सर्जरी के बाद लंबे समय तक जांच चलती है। दर्द आदि होने पर डॉक्टर को तुरंत दिखाना होता है।
व्लॉग में वो ये भी कह रहे थे, देखिए, यही जिंदगी है। हम कल वीडियो में हंस-खेल रहे थे। आज अस्पताल में हैं। बता दें, पिछले साल से दीपिका के लिए हर दिन बेहद मुश्किल भरा रहा है। स्वास्थ्य समस्याओं के कारण दीपिका का जीवन संघर्ष के साथ कट रहा है।
