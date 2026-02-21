Women Ignore Pain: क्या आप भी हर दर्द को नॉर्मल मानकर सह रही हैं? ये हो सकता है साइलेंट हार्ट अटैक का सिग्नल!

बचपन से ही कई महिलाओं को सिखाया जाता है कि कुछ दर्द जीवन का हिस्सा है। पीरियड्स का दर्द, प्रेग्नेंसी, हार्मोनल बदलाव या मेनोपॉज इन सबको सामान्य कहा जाता है। बार-बार दर्द झेलने से आदत बन जाती है कि नया दर्द भी सामान्य ही लगता है। जैसे पेट दर्द को साधारण क्रैम्प समझ लेना। थकान को काम का दबाव मान लेना। सीने की हल्की तकलीफ को गैस समझ लेना। इसी सोच की वजह से डॉक्टर के पास जाने में देर हो जाती है, और तब तक बीमारी बढ़ चुकी होती है।