Yellow Fever क्या है? भारत में ALERT! मुंबई एयरपोर्ट पर येलो फीवर को लेकर एक गिरफ्तार

Yellow Fever : येलो फीवर को लेकर मुंबई एयरपोर्ट पर एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि उसने फेक येलो फीवर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाया था। दरअसल, यह एक गंभीर वायरल बीमारी है जिसको लेकर भारत सरकार की हेल्थ एंजेसी चौकन्नी हैं। अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका से आने वालों को भारत में येलो फीवर वैक्सीन सर्टिफिकेट देखने के बाद ही एंट्री दी जा रही है। साथ ही उनको निगरानी में भी रखा जा रहा है ताकि देश में ये खतरनाक बुखार ना फैले। आइए, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं-