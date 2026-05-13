कन्नड़ एक्टर दिलीप राज की हार्ट अटैक से मौत, कार्डियोलॉजिस्ट ने बताया 40 के बाद क्यों बढ़ जाता है दिल की बीमारी का खतरा?

डॉक्टर गुप्ता बताते हैं कि दिल की धमनियों में धीरे-धीरे फैट और कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है। इसे प्लाक कहा जाता है। यह प्रक्रिया कई सालों तक बिना किसी लक्षण के चलती रहती है। खराब खानपान, तनाव, धूम्रपान, शराब, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कम नींद और एक्सरसाइज की कमी इसकी बड़ी वजहें हैं। जब यह प्लाक अचानक फटता है, तो वहां खून का थक्का बन जाता है और दिल तक खून पहुंचना बंद हो जाता है। यही स्थिति हार्ट अटैक बन जाती है।