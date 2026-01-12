12 जनवरी 2026,

सोमवार

भोपाल

हो जाएं सावधान…! कार्डियक अरेस्ट आने से पहले शरीर बार-बार देता है ये 6 लक्षण

Cardiac arrest Symptoms: अचानक से चेस्ट में बेचैनी, दबाव, जकड़न, भारीपन या दर्द जैसा महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें...

3 min read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Jan 12, 2026

Cardiac arrest Symptoms

Cardiac arrest Symptoms प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- freepik)

Cardiac arrest Symptoms: पूरे मध्यप्रदेश में लगातार हार्ट अटैक के मामले सामने आ रहे है। बीते दिन एक औरक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले में 21 वर्षीय युवक की कार्डियक अटैक से मौत हो गई है।

जानकारी के मुताबिक दुर्गा टॉकीज के सामने रहने वाले एडवोकेट मनीष मित्तल के 21 वर्षीय बेटे अनमोल मित्तल बाथरूम गया था और फिर वह वहीं पर अचेत होकर गिर गया। परिवार वाले अनमोल को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने परीक्षण कर अनमोल का मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के मुताबिक, मौत की प्रारंभिक बजह कार्डियक अरेस्ट है।

मध्यप्रदेश में सामने आए कई मामले

-धार जिले में नवोदय विद्यालय मुलथान में छात्रा रोजाना की तरह सुबह पीटी के लिए मैदान में अन्य बच्चों के साथ गई थी। तभी 7:15 बजे वो अचानक गिरी तो बच्चों के साथ-साथ मैदान में मौजूद शिक्षकों ने उसे संभाला लेकिन बच्ची में कोई हलचल मेहसूस न होने से उसे तत्काल बदनावर के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने परीक्षण कर उसे मृत घोषित कर दिया।

-इंदौर के माचल गांव के एक निजी स्कूल में कक्षा 6वीं में पढ़ने वाली छात्रा नक्षिता (11 साल) पिता दिलीप पटेल की खेलते-खेलते अचानक मौत हो गई। मासूम बच्ची नक्षिता स्कूल में लंच टाइम के दौरान दोस्तों के साथ खेल रही थी, तभी थकान मिटाने के लिए बैठी और अचानक गश खाकर गिर पड़ी। स्कूल स्टाफ ने तुरंत नक्षिता को बेटमा अस्पताल पहुंचाया, जहां से हालत गंभीर होने पर इंदौर रेफर किया गया। इंदौर के एक निजी अस्पताल में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों से कारण कार्डियक अरेस्ट बताया।

-कुछ दिन पहले ही इंदौर शहर में 32 वर्षीय युवक की अचानक हुई मौत ने सभी को स्तब्ध कर दिया। मोबाइल शोरूम में कार्यरत युवक को सीने में दर्द उठा और बह कुर्सी से गिर पड़ा। साथी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

-एक अन्य मामले में 32 साल के युवक की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। युवक जिम से लौटकर आया था और उसने हाफ फ्राय अंडा खाया था जिसके बाद उसे एसिडिटी और घबराहट महसूस हुई। तुरंत भाई उसे बाइक से अस्पताल ले जा रहा था लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में युवक की सांसें थम गईं। जब भाई युवक को अस्पताल लेकर पहुंचा तो डॉक्टरों ने हार्ट अटैक से मौत की पुष्टि की।

-इंदौर में सड़क पर जा रहे प्रॉपर्टी कारोबारी को हार्ट अटैक आ गया। वह अपनी पंचर स्कूटी का टायर सुधरवाने जा रहा था। इसी दौरान वह स्कूटी समेत बेहोश होकर जमीन पर गिर गया।

जानें क्या होते हैं कार्डियक अरेस्ट के लक्षण (Cardiac arrest symptoms)

अचनक से चेस्ट में बेचैनी- यह दबाव, जकड़न, भारीपन या दर्द जैसा महसूस हो सकता है, जो कुछ मिनटों तक रहे या चला जाए और वापस आ जाए।

दर्द होना- शरीर के ऊपरी हिस्से में दर्द-यह दर्द कंधों, बांहों (खासकर बाईं), पीठ, गर्दन, जबड़े, या पेट तक फैल सकता है।

सांस लेने में तकलीफ- सीने में दर्द के साथ या बिना सांस फूलना।

ठंडा पसीना- अचानक ठंडा और चिपचिपा पसीना आना।

मतली या उल्टी - पेट खराब लगना या उल्टी महसूस होना।

चक्कर आना - अचानक चक्कर आना या बेहोशी महसूस होना।

रखें इन बातों का ध्यान

सर्दियों में ब्लड प्रेशर तेजी से बढ़ सकता है। ठंड के कारण ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती हैं, जिससे खून का फ्लो धीमा हो जाता है और बीपी ऊपर चला जाता है। अगर पहले से हार्ट में हल्की ब्लॉकेज मौजूद है, तो बढ़ा हुआ बीपी उसे फाड़ सकता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। इन बातों का ध्यान रखें….

  • अगर आपको सीने में दर्द महसूस हो, तो घबराएं नहीं, बैठ जाएं और शांत रहने की कोशिश करें।
  • स्ट्रेस और एंग्जायटी दिल की हालत को और खराब कर सकते हैं।
  • अगर आपके सामने वाला व्यक्ति हार्ट अटैक की वजह से बेहोश हो गया है या सांस नहीं ले रहा है, तो उसे तुरंत CPR दें।
  • इसके लिए आपको उसके सीने के बीच वाले हिस्से को दोनों हाथों से दबाना होगा
  • ज्यादा समस्या होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाएं।

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। यह किसी भी तरह से किसी दवा या इलाज का विकल्प नहीं हो सकता।

Published on:

12 Jan 2026 01:08 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / हो जाएं सावधान…! कार्डियक अरेस्ट आने से पहले शरीर बार-बार देता है ये 6 लक्षण

