ईरान के सर्वोच्च नेता की मौत पर भोपाल में रोए लोग, खामेनेई जिंदाबाद के लगाए नारे

Ayatollah Ali Khamenei -ईरान पर इजरायल और अमेरिका के संयुक्त हमले व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत की एमपी की राजधानी भोपाल में तीव्र प्रतिक्रिया हुई है। लोगों ने जहां इजरायल और अमेरिका के हमलों का विरोध किया है वहीं खामेनेई की मौत पर शोक भी जताया है। भोपाल में रहनेवाले मुस्लिमों में शिया समुदाय की बड़ी संख्या है। ईरानी सर्वोच्च नेता खामेनेई की मौत की खबर सुनकर इनमें शोक पसर गया। शिया समुदाय ने रविवार को मस्जिद में उन्हें बाकायदा श्रद्धांजलि दी। इसमें कुछ लोग आंसू पोंछते नजर आए। शोकग्रस्त शियाओं ने इजरायल व अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाए।