28 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में मार्च की सभी छुट्टियां रद्द, शनिवार-रविवार और होली-रामनवमी का भी नहीं मिलेगा अवकाश

Holidays- स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कंपनी कार्यक्षेत्र के सभी जिलों में बिजली वितरण केंद्र, बिल भुगतान केंद्र अवकाश के दिनों में खुले रहेंगे

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Feb 28, 2026

All March holidays cancelled in MP including Holi and Ramnavami

All March holidays cancelled in MP including Holi and Ramnavami- प्रतीकात्मक तस्वीर

Holidays- एमपी में मार्च की सभी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने 16 जिलों में ये आदेश जारी किया है। इसके अनुसार कंपनी कार्यक्षेत्र में मार्च में सभी अवकाश दिनों में भी बिजली बिल भुगतान केंद्र खुलेंगे। सभी शनिवार, रविवार और होली व रामनवमी को भी सामान्य दिनों की तरह कामकाज होगा। कंपनी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कंपनी कार्यक्षेत्र के सभी जिलों में बिजली वितरण केंद्र, बिल भुगतान केंद्र अवकाश के दिनों में खुले रहेंगे। बिजली उपभोक्ता राजधानी के जोनल आफिस में पीओएस (pos) मशीन से कैश के जरिए बिल भुगतान तथा ऑनलाइन माध्यम से भी बिल भुगतान कर सकते हैं।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत 7 मार्च, 14 मार्च, 21 मार्च, 28 मार्च के शनिवार एवं 1 मार्च, 8 मार्च, 15 मार्च, 22 मार्च तथा 29 मार्च को रविवार के दिन अवकाश नहीं रहेगा। इतना ही नहीं, 3 मार्च को होली, 19 मार्च गुड़ी पड़वां, 20 मार्च जमात- उल-विदा, ईद उल-फितर के ठीक पूर्व का दिवस, रानी अवंती बाई बलिदान दिवस, 27 मार्च रामनवमी तथा 31 मार्च महावीर जयंती पर भी बिल भुगतान केंद्रों पर सामान्य दिनों की तरह कार्य होगा। इसके लिए सभी मैदानी महाप्रबंधकों को निर्देशित किया गया है।

भोपाल शहर वृत्त के अंतर्गत चारों शहर संभाग यथा पश्चिम, पूर्व, दक्षिण तथा उत्तर संभाग के अंतर्गत सभी जोनल कार्यालय भी अवकाशों में सामान्य कार्य दिवस की तरह खुले रहेंगे। दानिश नगर, मिसरोद, मण्डीदीप में बिल भुगतान केंद्रों पर भी उक्त अवकाशों के दिन बिल जमा किए जाएंगे।

ऑनलाइन भुगतान पर छूट

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा निम्नदाब घरेलू उपभोक्ताओं को ऑनलाइन भुगतान करने पर उनके कुल बकाया बिल पर 0.50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है। साथ ही अधिकतम छूट के लिए कोई सीमा बंधन नहीं है। इसी प्रकार उच्चदाब उपभोक्ताओं को प्रति बिल कैशलेस भुगतान पर 100 रूपये से 1000 रुपये तक की छूट दी जा रही है।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने उपभोक्ताओं से बिजली का बिल ऑनलाइन भुगतान करने की अपील की है। कंपनी ने कहा है कि उपभोक्ताओं को एमपी ऑनलाइन, कॉमन सर्विस सेन्टर, कंपनी पोर्टल portal.mpcz.in (नेट बैंकिंग, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, यूपीआई, ईसीएस, बीबीपीएस, कैश कार्ड एवं वॉलेट आदि) फोन पे, अमेजान पे, गूगल पे, वॉट्सऐप पे, पेटीएम एप एवं उपाय मोबाइल एप के माध्यम से बिल भुगतान की सुविधा उपलब्ध है।

ये भी पढ़ें

एमपी में आईपीएस की सख्ती से मची खलबली, बीजेपी नेता की जब्त कर ली गाड़ी
छतरपुर
IPS officer seizes BJP leader's car in Chhatarpur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

28 Feb 2026 03:37 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में मार्च की सभी छुट्टियां रद्द, शनिवार-रविवार और होली-रामनवमी का भी नहीं मिलेगा अवकाश

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP Jail Prahari Salary: एमपी में 1600 से ज्यादा जेल प्रहरी, वनरक्षक की वैकेंसी, इतनी मिलेगी सैलरी

MP Jail Prahari Vacancy 2026
शिक्षा

‘कोडवर्ड’ में बिकता था ड्रग्स, गरीब घर की लड़कियों को देह व्यापार में धकेलती थी गैंग

भोपाल

एमपी के मौसम में बड़ा उलटफेर, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से आंधी-बारिश-ओले के आसार

Western Disturbance
भोपाल

बड़े तालाब पर ‘दिग्गजों का कब्जा’, राज्यमंत्री, विधायक समेत कई VIP इमारतों पर लगे लाल निशान

Bhopal News
भोपाल

नर्मदा नदी को लेकर बड़ा खुलासा, बीजेपी विधायक ने रखे चौंकाने वाले आंकड़े

BJP MLA presented startling statistics of narmada river in MP budget session
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.