एमपी में मार्च की सभी छुट्टियां रद्द, शनिवार-रविवार और होली-रामनवमी का भी नहीं मिलेगा अवकाश

Holidays- एमपी में मार्च की सभी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने 16 जिलों में ये आदेश जारी किया है। इसके अनुसार कंपनी कार्यक्षेत्र में मार्च में सभी अवकाश दिनों में भी बिजली बिल भुगतान केंद्र खुलेंगे। सभी शनिवार, रविवार और होली व रामनवमी को भी सामान्य दिनों की तरह कामकाज होगा। कंपनी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कंपनी कार्यक्षेत्र के सभी जिलों में बिजली वितरण केंद्र, बिल भुगतान केंद्र अवकाश के दिनों में खुले रहेंगे। बिजली उपभोक्ता राजधानी के जोनल आफिस में पीओएस (pos) मशीन से कैश के जरिए बिल भुगतान तथा ऑनलाइन माध्यम से भी बिल भुगतान कर सकते हैं।