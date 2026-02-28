बड़े तालाब पर ‘दिग्गजों का कब्जा’, राज्यमंत्री, विधायक समेत कई VIP इमारतों पर लगे लाल निशान

राजस्व अमले ने बड़ा तालाब के कैचमेंट क्षेत्र में सेना के वाटर स्पोर्ट सेंटर के आगे जब सीमांकन किया तो कैचमेंट में पक्के मकान, बाउंड्री वाल, रेस्टोरेंट, फैक्ट्री आदि का निर्माण मिला। यही नहीं, कुछ दूर चलने पर पता चला कि, एक बड़े फार्म हाउस की तरह निर्माण कैचमेंट में चल रहा था। इसके पास ही भैंस भी बंधी थीं। यहां मजदूर दीवार उठाने में जुटे थे। पूछताछ में उन्होंने बताया कि, कोई नामक शख्स निर्मण करा रहा है। ये निर्माण करीब 2 एकड़ भूमि पर हो रहा था, जिसे नायब तहसीलदार ने चिह्नित किया। उन्होंने मौके पर कहा कि, ये अबतक का सबसे बड़ा अतिक्रमण कैचमेंट क्षेत्र में मिला है, जिसे जल्द से जल्द जमींदोज करने की कार्रवाई की जाएगी।