फागुन की फुहार: तुलसी साहित्य अकादमी की गोष्ठी में गूंजी फाग और लोक संस्कृति की तान

कमलेश नूर ने होली के आध्यात्मिक पक्ष रखे। गोकुल सोनी और डॉ. राजेश तिवारी ने ससुराल और सालियों के संग होली के ठिठोली भरे छंद पढ़े। दतिया से आए जगत शर्मा ने रंगों में डूबे छंद और ख्याल पेश किए। कर्नल गिरिजेश सक्सेना और गोपाल नीरज ने गंभीर विषयों को छुआ, वहीं मलिक सिंह मलिक और रेणु श्रीवास्तव ने गुलाल और खुशबू के अहसास को शब्दों में पिरोया। अंत में संस्था के अध्यक्ष डॉ. मोहन तिवारी आनंद ने सभी रचनाकारों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से न केवल साहित्य समृद्ध होता है, बल्कि हमारी लोक परंपराएं भी सुरक्षित रहती हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में साहित्य प्रेमी और प्रबुद्धजन उपस्थित रहे।