जैन समाज का ‘ज्ञान एवं शिक्षा दिवस’, मंगलवारा जैन मंदिर में गूंजे मंत्र

दिन की शुरुआत सुबह श्रीजी के अभिषेक और शांतिधारा के साथ हुई। इसके बाद सामूहिक नन्दीश्वर पूजन हुआ। भक्तों ने चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में अर्घ्य चढ़ाकर विश्व शांति की प्रार्थना की। मंगलवारा पंचायत कमेटी के अध्यक्ष आदित्य मनिया एवं स्वागत अध्यक्ष संजय जैन मुंगावली ने बताया कि इस वर्ष शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। सामूहिक प्रार्थना की गई कि देश का प्रत्येक नागरिक संस्कार युक्त शिक्षा प्राप्त करे, जिससे एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण हो सके।