27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झाबुआ

बेटे की शादी की रस्म कर रही मां की थमी सांसें, बीपी की दवा लेना भूल गई थीं

mp news: मामेरा रस्म के दौरान दूल्हे की मां दिवंगत भाई को याद कर भावुक हुईं और तभी थम गई दिल की धड़कन, हार्ट अटैक से मौत।

2 min read
Google source verification

झाबुआ

image

Shailendra Sharma

Feb 27, 2026

jhabua

mother dies of heart attack during son wedding mamero ritual

mp news: मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले से एक दुखद और हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां बेटे की शादी की रस्मों को निभाते-निभाते मां की सांसें थम गईं। घटना जिले के सारंगी की है जहां गुरुवार दोपहर को बेटे की शादी के बाद मामेरा की रस्म चल रही थी। इसी दौरान दूल्हे की मां अपने दिवंगत भाई को याद कर भावुक हो गईं और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। परिजन तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि जिस दिन दूल्हे की मां को हार्ट अटैक आया उस दिन वो बीपी की दवा लेना भी भूल गई थीं।

मामेरा रस्म के दौरान बिगड़ी तबीयत

सारंगी में रहने वाले गोलू पाटीदार की शादी 25 फरवरी को थी। बारात गुरुवार 26 फरवरी को दुल्हन लेकर वापस सारंगी आई और गुरुवार को ही शाम को रिसेप्शन रखा गया था। दोपहर में घर में मामेरा की रस्म चल रही थी। दूल्हे की मां गायत्री पाटीदार के भतीजे मायरा लेकर आए हुए थे। गायत्री भतीजों का स्वागत कर रही थी और इसी दौरान वो अपने दिवंगत भाई को याद कर भावुक हो गईं और बेहोश होकर गिर गईं। परिजन तुरंत गायत्री पाटीदार को अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन तब तक उनकी सांसें थम चुकी थीं और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

अर्थी को ओढ़ाई मामेरा में आई चुनरी

जिस वक्त डॉक्टरों ने गायत्री पाटीदार को मृत घोषित किया उस वक्त घर में शादी की रस्में चल रही थीं और इसलिए रिश्तेदारों ने गायत्री के निधन की बात कुछ देर छिपाए रखी। जब शादी की रस्में पूरी हुईं तो परिवारवालों को गायत्री के निधन के बारे में बताया गया। खबर मिलते ही शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। गुरुवार शाम को गायत्री पाटीदार का गांव में ही अंतिम संस्कार किया गया,मामेरा में आई चुनरी से अर्थी को ओढ़ाया गया। परिजन ने बताया गायत्री पाटीदार को लो बीपी की समस्या थी और वो शादी की व्यवस्तताओं के चलते उस दिन बीपी की गोली लेना भी भूल गई थीं।

ये भी पढ़ें

छाती पीट-पीटकर रोने वाली पत्नी ही निकली कातिल
मंदसौर
mandsaur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

27 Feb 2026 04:29 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jhabua / बेटे की शादी की रस्म कर रही मां की थमी सांसें, बीपी की दवा लेना भूल गई थीं

बड़ी खबरें

View All

झाबुआ

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

गोमाता को ‘राष्ट्र माता’ बनाने युवाओं ने अपने खून से किए हस्ताक्षर, कांग्रेस ने भी दिया समर्थन

Youth signed with blood demanding cow given Mother of Nation status congress supports mp news
झाबुआ

कलेक्टर मैडम का कड़ा एक्शन, 1 तहसीलदार और 5 नायब तहसीलदारों पर लगाया जुर्माना

jhabua
झाबुआ

कलेक्टर नेहा मीना की पहल, डीएमएफ व सीएसआर फंड से 2900 वर्गफीट में साकार हुआ सपना

कलेक्टर नेहा मीना की पहल, डीएमएफ व सीएसआर फंड से 2900 वर्गफीट में साकार हुआ सपना
पुस्तकें

‘दुल्हन लाऊं या चांदी?’, कीमतों ने तोड़े आदिवासियों के सपने…लोकगीत में दिखी बड़ी त्रासदी

Jhabua Adivasi Shaadi
झाबुआ

गोहत्या के बाद सजेली नानियासात में सख्त संदेश

गोहत्या के बाद सजेली नानियासात में सख्त संदेश
क्राइम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.