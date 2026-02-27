बेटे की शादी की रस्म कर रही मां की थमी सांसें, बीपी की दवा लेना भूल गई थीं

mp news: मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले से एक दुखद और हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां बेटे की शादी की रस्मों को निभाते-निभाते मां की सांसें थम गईं। घटना जिले के सारंगी की है जहां गुरुवार दोपहर को बेटे की शादी के बाद मामेरा की रस्म चल रही थी। इसी दौरान दूल्हे की मां अपने दिवंगत भाई को याद कर भावुक हो गईं और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। परिजन तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि जिस दिन दूल्हे की मां को हार्ट अटैक आया उस दिन वो बीपी की दवा लेना भी भूल गई थीं।