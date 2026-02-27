बेटे की शादी की रस्म कर रही मां की थमी सांसें, बीपी की दवा लेना भूल गई थीं

mother dies of heart attack during son wedding mamero ritual
mp news: मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले से एक दुखद और हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां बेटे की शादी की रस्मों को निभाते-निभाते मां की सांसें थम गईं। घटना जिले के सारंगी की है जहां गुरुवार दोपहर को बेटे की शादी के बाद मामेरा की रस्म चल रही थी। इसी दौरान दूल्हे की मां अपने दिवंगत भाई को याद कर भावुक हो गईं और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। परिजन तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि जिस दिन दूल्हे की मां को हार्ट अटैक आया उस दिन वो बीपी की दवा लेना भी भूल गई थीं।
सारंगी में रहने वाले गोलू पाटीदार की शादी 25 फरवरी को थी। बारात गुरुवार 26 फरवरी को दुल्हन लेकर वापस सारंगी आई और गुरुवार को ही शाम को रिसेप्शन रखा गया था। दोपहर में घर में मामेरा की रस्म चल रही थी। दूल्हे की मां गायत्री पाटीदार के भतीजे मायरा लेकर आए हुए थे। गायत्री भतीजों का स्वागत कर रही थी और इसी दौरान वो अपने दिवंगत भाई को याद कर भावुक हो गईं और बेहोश होकर गिर गईं। परिजन तुरंत गायत्री पाटीदार को अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन तब तक उनकी सांसें थम चुकी थीं और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
जिस वक्त डॉक्टरों ने गायत्री पाटीदार को मृत घोषित किया उस वक्त घर में शादी की रस्में चल रही थीं और इसलिए रिश्तेदारों ने गायत्री के निधन की बात कुछ देर छिपाए रखी। जब शादी की रस्में पूरी हुईं तो परिवारवालों को गायत्री के निधन के बारे में बताया गया। खबर मिलते ही शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। गुरुवार शाम को गायत्री पाटीदार का गांव में ही अंतिम संस्कार किया गया,मामेरा में आई चुनरी से अर्थी को ओढ़ाया गया। परिजन ने बताया गायत्री पाटीदार को लो बीपी की समस्या थी और वो शादी की व्यवस्तताओं के चलते उस दिन बीपी की गोली लेना भी भूल गई थीं।
झाबुआ
मध्य प्रदेश न्यूज़
