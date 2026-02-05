5 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्राइम

जंगल में ‘मिडनाइट स्ट्राइक’, 4 घंटे में 1000 हेक्टेयर जंगल छाना

मिडनाइट स्ट्राइक के जरिए वन विभाग ने साफ संदेश दे दिया है कि, जंगल अब अपराधियों के लिए सुरक्षित ठिकाना नहीं रहा।

2 min read
Google source verification

झाबुआ

image

Sachin Trivedi

Feb 05, 2026

गोहत्या के बाद सजेली नानियासात में सख्त संदेश

गोहत्या के बाद सजेली नानियासात में सख्त संदेश

झाबुआ. सजेली नानियासात के जंगलों में हाल ही में हुई गोहत्या की घटना के बाद वन विभाग ने आक्रामक सुरक्षा रणनीति अपनाते हुए मंगलवार देर रात बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। जब पूरा इलाका गहरी नींद में था, तब डीएफओ भारत सोलंकी के नेतृत्व में एसडीओ, तीन रेंजर और 50 से अधिक वनकर्मी रात 11 बजे से तडक़े 3 बजे तक जंगल में उतरे। चार घंटे तक चले इस सघन अभियान में पूरे क्षेत्र को खंगालकर यह संदेश दिया गया कि वन विभाग अब किसी भी अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेगा। यह सामान्य औपचारिक गश्त नहीं, बल्कि वन सुरक्षा व्यवस्था का लिटमस टेस्ट था। रणनीति के तहत पूरे इलाके को अलग-अलग जोन में बांटा गया। मुख्य फोकस राखडिय़ा बीट पर रहा, जहां गोहत्या की घटना हुई थी। इसके साथ ही बीट क्रमांक 74, 75, 76 और 81 के अंतर्गत आने वाले करीब 1000 हेक्टेयर घने वन क्षेत्र के चप्पे-चप्पे की सघन तलाशी ली गई। अभियान में झाबुआ रेंजर अभिलाषा राव, पेटलावद रेंजर ओमप्रकाश बिरला और थांदला रेंजर तोलाराम हटीला सहित बड़ी संख्या में वनकर्मी शामिल रहे।

सीमावर्ती गांवों पर खास नजर

सर्च ऑपरेशन का मुख्य केंद्र वे सीमावर्ती गांव रहे, जहां से संदिग्धों की आवाजाही की आशंका बनी रहती है। टीम ने छोटा घोंसलिया, बड़ा घोंसलिया, बेड़ावली और झारा डाबर से लगे वन क्षेत्रों में गहन सर्चिंग की। इस दौरान न केवल गो-तस्करी जैसी गतिविधियों पर नजर रखी गई, बल्कि वन भूमि पर संभावित नए अवैध अतिक्रमण की भी जांच की गई। राहत की बात यह रही कि अभियान के दौरान कोई संदिग्ध गतिविधि या नया अतिक्रमण सामने नहीं आया।

सख्त चेतावनी, कड़ी निगरानी

वन विभाग ने साफ कर दिया है कि गोहत्या जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति किसी भी कीमत पर नहीं होने दी जाएगी। सीमाओं पर निगरानी बढ़ा दी गई है और जिम्मेदारी तय करने की नीति भी लागू की जा रही है।


खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

05 Feb 2026 02:52 pm

Hindi News / Crime / जंगल में ‘मिडनाइट स्ट्राइक’, 4 घंटे में 1000 हेक्टेयर जंगल छाना

बड़ी खबरें

View All

क्राइम

ट्रेंडिंग

लॉरेंस गिरोह की ‘हिट लिस्ट’ में 5 बॉलीवुड सितारे, खौफ के कारण नहीं दर्ज करा रहे शिकायत, पुलिस का बड़ा खुलासा

Rohit Shetty Bishnoi gang threat
मुंबई

Rajasthan: 41 दिन मौन तपस्या के ऐलान के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में साधु की मौत, 9 दिन पहले सोशल मीडिया पर डाली थी ये पोस्ट

Sadhu Dies
जयपुर

दंपति ने हवाला के जरिए दुबई में खरीदी 34 करोड़ की संपत्ति, दिल्ली में 18 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त, जानें ED ने क्यों की कार्रवाई?

ED raid Delhi Kapil Agarwal Dubai property seizure in FEMA Rule hawala Case
नई दिल्ली

Alwar News: ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 7.20 लाख की ठगी

अलवर

नशे की पुड़िया: बसों-ट्रेनों के जरिए ओडिशा से राजस्थान में सप्लाई, 8KG गांजे समेत 4 तस्कर गिरफ्तार

Ganja
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.