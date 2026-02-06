महाराष्ट्र: किसानों का 25 करोड़ डकार गए सरकारी बाबू! 22 पटवारी और 5 तहसील कर्मचारी गिरफ्तार

जब जिला कलेक्टर द्वारा गठित समिति ने इस घोटाले की पुष्टि की, तो अंबड पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ। इसके बाद आरोपी मोबाइल बंद कर और सोशल मीडिया से दूरी बनाकर फरार होने लगे। हालांकि आर्थिक अपराध शाखा के सहायक पुलिस निरीक्षक मिथुन घुगे और उनकी टीम ने तकनीकी विश्लेषण के जरिए 31 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में 22 तलाठी (पटवारी), 5 तहसील कर्मचारी, जिला कलेक्टर कार्यालय का एक कर्मचारी और कंप्यूटर ऑपरेटर व नेटवर्क इंजीनियर शामिल हैं।