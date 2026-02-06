आतंक और खौफ के लिए नाम रखा ‘दरिंदा’, दिल्ली पुलिस ने बीच सड़क पर मारी गोली

Encounter: राष्ट्रीय राजधानी के दक्षिणी हिस्से में शुक्रवार सुबह करीब साढ़े तीन बजे पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस ने दो कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया। घटना दक्षिण दिल्ली के आरके पुरम थानाक्षेत्र की है, जहां दो बदमाश लूट की फिराक में घूम रहे थे। इसी बीच मुखबिर की सूचना पर एक्टिव हुई पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी। पुलिस सूत्रों के अनुसार, शुक्रवार तड़के करीब साढ़े तीन बजे दो बदमाश बाइक पर संदिग्ध अवस्‍था में घूमते दिखाई दिए। पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायर‌िंग शुरू कर दी। बदमाशों ने करीब छह राउंड फायरिंग की। बचाव में पुलिस ने चार राउंड फायर किए। इस बीच बदमाशों को पुलिस की गोली लग गई। गोली लगते ही बदमाश घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है।