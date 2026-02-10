छात्र के सिर में फंसा हुआ था चाकू, हत्या से मचा हड़कंप, आधी रात मंगोलपुरी केस पर AAP MLA ने खोला मोर्चा

AAP MLA राखी बिड़ला कहती हैं, "जनवरी के पूरे आंकड़े देखें तो दिल्ली में 800 से ज्यादा (Delhi Missing Cases) लोग गायब हुए हैं, जिनमें ज्यादातर बच्चे और नाबालिग हैं। और अगर मैं मंगोलपुरी और बाहरी दिल्ली की बात करूँ तो पिछले हफ्ते वहाँ आधा दर्जन से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं, और सरकार इन हत्याओं को किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रही है… यह बहुत दुखद घटना है। यह शर्मनाक है कि प्रशासन अपने बच्चों को भी सुरक्षा नहीं दे पा रहा है… आज की घटना के बाद जब मैंने लोगों से बात की तो माता-पिता ने अपने बच्चों को स्कूल न भेजने का फैसला किया… आधी रात होने वाली है, लेकिन हमें इस घटना के बारे में FIR की कॉपी नहीं मिली है। हमें नहीं पता कि क्या कार्रवाई होगी, न ही पुलिस ने पीड़ित परिवार से बात की है… आज की क्रूर घटना में शामिल सभी लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं उनके लिए मौत की सजा से कम कुछ नहीं मांगती…"